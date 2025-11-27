Евродепутаты усомнились во вступлении Украины в ЕС из-за произвола Киева при мобилизации

Мобилизация на Украине проводится с нарушениями закона — группа евродепутатов

Практика принудительной мобилизации на Украине сомнительна с точки зрения законодательства, и подобные действия ставят под вопрос членство Киева в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявила группа депутатов Европарламента от партии "Патриоты за Европу" в своем обращении к Еврокомиссии. С текстом соответствующего обращения ознакомилась Pravda.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Ксюша 38, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ военкомат

"На Украине во время военной мобилизации становится все более распространенной практика, когда призывные центры злоупотребляют своими полномочиями и подвергают граждан призывного возраста с действующими отсрочками незаконному, бесчеловечному обращению", — говорится в их обращении.

Евродепутаты также цитируют омбудсмена Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, который ранее приводил данные о том, что в 2025 году было подано более 5000 жалоб, касающихся злоупотреблений призывных центров.

В связи с этим члены ЕП поднимают вопрос о возможности членства Украины в ЕС на фоне подобных нарушений.