Евродепутаты усомнились во вступлении Украины в ЕС из-за произвола Киева при мобилизации

Практика принудительной мобилизации на Украине сомнительна с точки зрения законодательства, и подобные действия ставят под вопрос членство Киева в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявила группа депутатов Европарламента от партии "Патриоты за Европу" в своем обращении к Еврокомиссии. С текстом соответствующего обращения ознакомилась Pravda.Ru.
"На Украине во время военной мобилизации становится все более распространенной практика, когда призывные центры злоупотребляют своими полномочиями и подвергают граждан призывного возраста с действующими отсрочками незаконному, бесчеловечному обращению", — говорится в их обращении.
Евродепутаты также цитируют омбудсмена Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, который ранее приводил данные о том, что в 2025 году было подано более 5000 жалоб, касающихся злоупотреблений призывных центров.
В связи с этим члены ЕП поднимают вопрос о возможности членства Украины в ЕС на фоне подобных нарушений.
"В рамках переговоров о присоединении с Украиной, в частности с точки зрения верховенства права, отслеживает ли Комиссия нарушения, совершаемые во время военной мобилизации в Украине? Ведет ли она учет таких случаев? Какие шаги предпринимает Комиссия, чтобы предотвратить возникновение этих нарушений? Ставят ли эти случаи под вопрос возможность открытия первого кластера (переговоров Украины о вступлении в ЕС. — Ред.)?" — спрашивают они.
