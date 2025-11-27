Евродепутаты усомнились во вступлении Украины в ЕС из-за произвола Киева при мобилизации

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Практика принудительной мобилизации на Украине сомнительна с точки зрения законодательства, и подобные действия ставят под вопрос членство Киева в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявила группа депутатов Европарламента от партии "Патриоты за Европу" в своем обращении к Еврокомиссии. С текстом соответствующего обращения ознакомилась Pravda.Ru.

военкомат
Фото: commons.wikimedia.org by Ксюша 38, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
военкомат

"На Украине во время военной мобилизации становится все более распространенной практика, когда призывные центры злоупотребляют своими полномочиями и подвергают граждан призывного возраста с действующими отсрочками незаконному, бесчеловечному обращению", — говорится в их обращении.

Евродепутаты также цитируют омбудсмена Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, который ранее приводил данные о том, что в 2025 году было подано более 5000 жалоб, касающихся злоупотреблений призывных центров.

В связи с этим члены ЕП поднимают вопрос о возможности членства Украины в ЕС на фоне подобных нарушений.

"В рамках переговоров о присоединении с Украиной, в частности с точки зрения верховенства права, отслеживает ли Комиссия нарушения, совершаемые во время военной мобилизации в Украине? Ведет ли она учет таких случаев? Какие шаги предпринимает Комиссия, чтобы предотвратить возникновение этих нарушений? Ставят ли эти случаи под вопрос возможность открытия первого кластера (переговоров Украины о вступлении в ЕС. — Ред.)?" — спрашивают они.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
