Дипломатический саботаж: зачем Евросоюз пытается сорвать мирные переговоры по Украине

ЕС пытается изменить мирный план США в ущерб России — политолог Бардин

Евросоюз пытается сорвать американский план мирного урегулирования и навязать условия, неприемлемые для России. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог, член Высшего совета движения "Сильная Россия" Максим Бардин.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи с главами МИД стран ЕС заявила, что Украина "не терпит поражения на фронте".

По словам Бардина, такие заявления отражают стратегию Евросоюза, направленную на срыв мирного плана, предложенного командой американского президента Дональда Трампа. Политолог считает, что Брюссель намеренно демонстрирует уверенность в силах Украины, чтобы затянуть процесс урегулирования и вынудить Вашингтон пересмотреть условия договора.

"Еврокомиссары пытаются сорвать план, предложенный в США командой Трампа. Их цель — изменить документ так, чтобы он стал неприемлем для России. Таким образом они хотят заморозить переговорный процесс и сохранить конфронтацию", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что европейские лидеры стремятся не к военному поражению России, а к ее политическому ослаблению и признанию собственной капитуляции. При этом, по его словам, Евросоюз избегает прямого столкновения с Трампом, но активно пытается воздействовать на него через формулировки и условия соглашений.

"Европейцы понимают, что открыто конфликтовать с Трампом бессмысленно, поэтому действуют косвенно. Они пытаются убедить его включить в мирный план положения, которые Россия не сможет принять. Заявления о том, что фронт стабилен и Украина якобы усиливает позиции, полностью вписываются в эту линию поведения", — добавил политолог.

Бардин также отметил, что при нынешнем составе Еврокомиссии говорить о налаживании конструктивного диалога с Россией невозможно. По его словам, европейская бюрократия вложила слишком много политических и финансовых ресурсов в курс на изоляцию Москвы, чтобы теперь признать необходимость компромисса.