Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи

Москва подготовила контрмеры на случай конфискации своих активов Западом, где замороженные €200 млрд в Euroclear стали полем битвы за юридические лазейки и будущие репарации. Такие шаги могут спровоцировать цепную реакцию исков и компенсаций, нарушая основы международного права. Об этом сообщает издание EADaily.

Предложения для руководства

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко подтвердил разработку ответных предложений на угрозу изъятия российских активов. Эти меры уже переданы на уровень президента, чтобы обеспечить оперативный отклик. Детали не разглашаются, но акцент сделан на защиту прав России.

Чуйченко подчеркнул, что любые действия Запада приведут к обязанности компенсировать ущерб. Это нарушение норм создаст юридические обязательства для стран и лиц, участвующих в процессе. Такие прецеденты могут затянуться на годы в международных судах.

Российская сторона видит в этом не только экономический удар, но и политический сигнал. Предложения учитывают опыт прошлых санкций, где ответы Москвы касались зеркальных мер. Это позволит минимизировать потери без эскалации.

Европейские планы и риски

Европа разрабатывает план Б для финансирования Украины, если конфискация активов РФ сорвется. Один вариант — промежуточный кредит от ЕС, который Киев вернет после получения репараций. Это даст передышку на первые месяцы 2026 года, но добавит долговую нагрузку.

Дипломаты отмечают, что такой заем станет временным мостом к долгосрочным выплатам. Однако Euroclear, где заблокированы основные €200 млрд, предупреждает о рисках: Россия может подать иски на европейские активы в третьих странах. Бельгия и Италия уже видят в этом скрытые угрозы.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Брюссель не пойдет на конфискацию без гарантий от исков. Это отражает растущую осторожность в ЕС, где юридические механизмы все еще в стадии обсуждения. Планы могут столкнуться с внутренними разногласиями.

Реакция Москвы и перспективы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал ответ на любые действия Европы по активам. Официальный представитель МИД Мария Захарова добавила, что реакция будет жесткой и болезненной, особенно если средства пойдут на репарационные кредиты Украине. Это подчеркивает готовность к симметричным шагам.

Москва расценивает угрозу как прямое посягательство на суверенитет. Предложения Чуйченко интегрируют уроки из заморозки активов, где ответы включали контрсанкции. Перспективы зависят от единства Запада, но Россия фокусируется на защите своих интересов.

Европейские дебаты показывают трещины: от энтузиазма к сомнениям в рисках. Россия, в свою очередь, использует это для дипломатического давления. Итог может изменить баланс в глобальной экономике.