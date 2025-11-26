Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вашингтон застыл: что должно произойти, чтобы Трамп согласился на разговор с Зеленским

Трамп ждет финального соглашения для встречи с Зеленским – политолог Барабанов
2:30
Мир

Дональд Трамп не планирует встречаться с Владимиром Зеленским до тех пор, пока мирное соглашение не будет полностью готово. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на украинские СМИ процитировала народного депутата Украины Анну Скороход, которая заявила, что президент США Дональд Трамп больше не позволит Владимиру Зеленскому и его западным союзникам манипулировать собой.

По словам Барабанова, в заявлении Скороход прослеживаются в первую очередь внутриполитические мотивы, а не позиция американского президента. Эксперт подчеркнул, что Трамп или его окружение вряд ли контактировали с ней напрямую, а ее высказывания связаны с политическими противоречиями в Киеве.

"Очевидно, что в словах Анны Скороход больше внутриполитических мотивов, чем отражения реальной позиции Трампа. Она занимает достаточно критичную позицию по отношению к Зеленскому и явно пытается усилить давление на него. Сомнительно, что Трамп или его помощники действительно обсуждали с ней какие-то детали", — пояснил политолог.

Он отметил, что Трамп предпочитает дождаться конкретных результатов переговоров, прежде чем идти на личную встречу с украинским лидером. По мнению эксперта, американский президент не хочет повторения прежних неудачных раундов дипломатических контактов.

"Трамп действительно заявил, что встретится с Зеленским только тогда, когда соглашение уже будет готово, то есть практически для подписания. Это противоречит заявлениям украинских переговорщиков, которые утверждали, что встреча состоится уже на этой неделе. Трамп просто не хочет, чтобы его снова водили по кругу, как это уже было после Аляски и Будапешта", — подчеркнул Барабанов.

Политолог добавил, что Трамп в своих последних заявлениях подчеркивает ограниченные ресурсы Украины — как военные, так и человеческие. По мнению американского лидера, Киев не сможет долго выдерживать текущий темп боевых действий, и потому ему целесообразно соглашаться на мир уже сейчас. Эксперт добавил, что такая позиция Трампа остается последовательной и отражает его прагматичный подход к завершению конфликта.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
