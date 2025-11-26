Отложенное урегулирование: когда ждать реальных результатов переговоров по Украине

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Завершить конфликт на Украине до конца 2025 года не удастся — переговоры могут растянуться еще на несколько месяцев. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный аналитик и эксперт по безопасности Игорь Герасимов.

Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии
Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что конфликт на Украине возможно завершить до конца 2025 года.

По словам Герасимова, переговорный процесс действительно активизировался, но ожидать финальных договоренностей в ближайшие месяцы не стоит. Он считает, что реальных подвижек можно ждать не раньше весны 2026 года.

"Я думаю, что до конца года договориться не удастся. Да, переговоры уже активированы, но пока они не вышли на тот уровень конкретики, который позволил бы говорить о завершении конфликта. Скорее всего, первые реальные результаты появятся только ближе к весне 2026 года", — отметил военный аналитик.

Он подчеркнул, что исход переговоров во многом зависит от содержания мирного плана, предложенного США. По оценке эксперта, две трети пунктов документа выгодны Украине, и лишь треть — России, поэтому рассчитывать на компромисс сейчас не стоит.

"Наше общество, конечно, рассчитывает на более масштабные результаты, включая присоединение Николаева, Одессы и Харькова. Но пока трудно сказать, насколько это реалистично в нынешнем переговорном процессе. Вероятнее всего, реальные договоренности будут касаться ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей — и даже это уже можно будет считать значительным успехом", — заключил Герасимов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
