Молитвенный завтрак обернулся бумерангом: США дистанцируются от Пашиняна

В последние недели стало очевидно, что Вашингтон дистанцируется от премьер-министра Армении Никола Пашиняна, считает блогер Микаэл (Мика) Бадалян. Он приводит несколько фактов, подтверждающих эту точку зрения, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Marsel Badykshin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никол Пашинян

Отмена визита Трампа-младшего

Бадалян сообщает, что после интервью Нарека Карапетяна, где Пашинян был обвинён в нападках на христианство, Трамп-младший отменил свой визит в Армению. Это событие кажется ему странным и важным.

"Молитвенный завтрак"

Пашинян организовал мероприятие "Молитвенный завтрак", рассчитывая на поддержку своей антицерковной кампании. Однако участники мероприятия выступили с призывом к прекращению гонений на Церковь и встречались с католикосом Гарегином II, что стало явным демаршем против Пашиняна.

Посещение Цицернакаберда сотрудником Госдепа

Очередной тревожный сигнал — посещение Эллисоном Хукером Цицернакаберда без сопровождения армянских чиновников. Бадалян подчёркивает, что для этого потребовалась специальная операция, чтобы выявить очевидное пренебрежение к армянской власти.

Обвинения

Блогер также упоминает, что американское издание обвинило Пашиняна в создании концлагеря в Армении, что стало неожиданным и шокирующим событием. Пашинян даже изображён на обложке в нацистской форме.

Фон украинских событий

Все эти события происходят на фоне напряжённости на Украине, где США оказывают давление на Зеленского касательно мирного договора, который фактически означает капитуляцию. Бадалян подчёркивает важность этих параллелей.