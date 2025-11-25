Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Россия готова обсуждать мирные инициативы по Украине, но не поступится своими ключевыми интересами, связанными с безопасностью и вопросом расширения НАТО. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила олимпийская чемпионка, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее The Independent со ссылкой на главу МИД Великобритании Иветт Купер сообщила, что Россия должна сесть за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

По словам Журовой, переговорный процесс продолжается, и Россия не исключает возможности участия в нем, но исключительно с учетом своих национальных интересов. Она подчеркнула, что позиция Москвы по вопросу НАТО остается неизменной — вступление Украины в альянс неприемлемо и противоречит принципам обеспечения национальной безопасности.

"Россия готова к переговорам, но исключительно с учетом собственных интересов и принципов безопасности. Еще на ранних этапах американская сторона понимала, что вопрос НАТО для Москвы является ключевым и принципиальным. Поэтому Россия не намерена идти на уступки по этому пункту", — подчеркнула она.

Парламентарий отметила, что в Европе нет единой позиции по урегулированию конфликта, а вмешательство Евросоюза зачастую осложняет процесс согласований. По ее мнению, европейские страны стремятся играть роль посредников, но своими действиями нередко вносят путаницу и противоречия в переговорный процесс.

"Европа пытается быть причастной к переговорам, но делает это странным образом. Если США действительно стараются выступать медиаторами, то Европа своими замечаниями и поправками только добавляет хаоса. Вместо того чтобы способствовать урегулированию, они, по сути, подливают масла в огонь, вдохновляя Украину на надежды вступить в НАТО", — заключила Журова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
