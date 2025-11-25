В Госдуме назвали красные линии РФ в рамках мирных переговоров по Украине

РФ не будет обсуждать вступление Украины в НАТО — депутат Журова

Россия готова обсуждать мирные инициативы по Украине, но не поступится своими ключевыми интересами, связанными с безопасностью и вопросом расширения НАТО. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила олимпийская чемпионка, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Ранее The Independent со ссылкой на главу МИД Великобритании Иветт Купер сообщила, что Россия должна сесть за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

По словам Журовой, переговорный процесс продолжается, и Россия не исключает возможности участия в нем, но исключительно с учетом своих национальных интересов. Она подчеркнула, что позиция Москвы по вопросу НАТО остается неизменной — вступление Украины в альянс неприемлемо и противоречит принципам обеспечения национальной безопасности.

"Россия готова к переговорам, но исключительно с учетом собственных интересов и принципов безопасности. Еще на ранних этапах американская сторона понимала, что вопрос НАТО для Москвы является ключевым и принципиальным. Поэтому Россия не намерена идти на уступки по этому пункту", — подчеркнула она.

Парламентарий отметила, что в Европе нет единой позиции по урегулированию конфликта, а вмешательство Евросоюза зачастую осложняет процесс согласований. По ее мнению, европейские страны стремятся играть роль посредников, но своими действиями нередко вносят путаницу и противоречия в переговорный процесс.