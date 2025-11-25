Амбиции Киева и позиция Вашингтона трещат по швам: эти пункты мирного плана рушат переговоры

Россия требует нейтрального статуса Украины и отказа от НАТО — политолог Топорнин

Россия не примет американский мирный план по Украине, поскольку в нем не отражены ключевые требования Москвы, включая нейтральный статус Киева и отказ от антироссийской политики. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что окончательный вариант мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине должен обеспечить достижение Киевом своих целей.

Топорнин отметил, что украинская сторона на переговорах в Женеве четко обозначила свои "красные линии", связанные с вопросами суверенитета и территориальной целостности. Киев категорически отверг предложения о территориальных уступках, включая возможный отказ от части Донбасса, а также высказал несогласие с предложениями по статусу Запорожской АЭС и ограничениями в сфере обороны.

Он напомнил, что Россия еще в июле представила свой меморандум о путях достижения мира. В нем зафиксированы ключевые требования к Украине — нейтральный статус, отказ от вступления в НАТО, недопустимость антироссийской политики и превращения страны в плацдарм вражды по отношению к России, а также уступки со стороны Киева в территориальном вопросе.