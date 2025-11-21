Украина сознательно затягивает конфликт, используя тему переговоров как инструмент политических манипуляций. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала олимпийская чемпионка, первый зампред Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова.
Ранее агентство Associated Press сообщило, что украинская делегация при ООН отвергла предложенный Вашингтоном проект мирного плана. Представитель Украины Христина Гайовышин заявила, что Киев не согласится на ограничения в сфере вооруженных сил, не примет отказ от выбора международных союзов и не признает территорий, занятых Россией.
По словам Журовой, позиция Киева вновь тормозит процесс урегулирования. Она отметила, что требование России о нейтральном статусе Украины остается основой для обеспечения безопасности России.
"Отказ от нейтрального статуса — это фактически отказ от переговоров. Россия неоднократно подчеркивала, что не может мириться с продвижением военной инфраструктуры НАТО к своим границам. Этот вопрос напрямую связан с нашей безопасностью, и Киев прекрасно это понимает", — сказала Журова.
Депутат подчеркнула, что в отличие от США, заинтересованных в скорейшем урегулировании, Украина продолжает использовать тему переговоров как инструмент политических манипуляций. По ее словам, украинское руководство сознательно затягивает процесс, чтобы отвлечь внимание общества и мировых партнеров от внутреннего коррупционного скандала.
"Киеву выгодно сохранять неопределенность, чтобы спекулировать на мирной повестке и выиграть время. Это позволяет скрыть внутренние проблемы и сгладить резонанс вокруг коррупционных разоблачений. Вместо реальных шагов к миру власти предпочитают информационную игру, за которой стоят интересы узкого политического круга", — подчеркнула парламентарий.
Журова отметила, что западные страны продолжают манипулировать Украиной, стремясь продлить конфликт в собственных экономических интересах. По ее словам, конфликт позволяет поддерживать оборонные заказы, стимулировать промышленность и укреплять военный сектор, который стал одним из ключевых источников дохода для западных экономик.
