В Госдуме объяснили затягивание Украиной переговоров

Киев затягивает переговоры, чтобы скрыть коррупционные скандалы — депутат Журова

Мир

Украина сознательно затягивает конфликт, используя тему переговоров как инструмент политических манипуляций. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала олимпийская чемпионка, первый зампред Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова.

Фото: commons.wikimedia.org by President.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг Украины

Ранее агентство Associated Press сообщило, что украинская делегация при ООН отвергла предложенный Вашингтоном проект мирного плана. Представитель Украины Христина Гайовышин заявила, что Киев не согласится на ограничения в сфере вооруженных сил, не примет отказ от выбора международных союзов и не признает территорий, занятых Россией.

По словам Журовой, позиция Киева вновь тормозит процесс урегулирования. Она отметила, что требование России о нейтральном статусе Украины остается основой для обеспечения безопасности России.

"Отказ от нейтрального статуса — это фактически отказ от переговоров. Россия неоднократно подчеркивала, что не может мириться с продвижением военной инфраструктуры НАТО к своим границам. Этот вопрос напрямую связан с нашей безопасностью, и Киев прекрасно это понимает", — сказала Журова.

Депутат подчеркнула, что в отличие от США, заинтересованных в скорейшем урегулировании, Украина продолжает использовать тему переговоров как инструмент политических манипуляций. По ее словам, украинское руководство сознательно затягивает процесс, чтобы отвлечь внимание общества и мировых партнеров от внутреннего коррупционного скандала.

"Киеву выгодно сохранять неопределенность, чтобы спекулировать на мирной повестке и выиграть время. Это позволяет скрыть внутренние проблемы и сгладить резонанс вокруг коррупционных разоблачений. Вместо реальных шагов к миру власти предпочитают информационную игру, за которой стоят интересы узкого политического круга", — подчеркнула парламентарий.

Журова отметила, что западные страны продолжают манипулировать Украиной, стремясь продлить конфликт в собственных экономических интересах. По ее словам, конфликт позволяет поддерживать оборонные заказы, стимулировать промышленность и укреплять военный сектор, который стал одним из ключевых источников дохода для западных экономик.