Исключение Киевом антикоррупционного пункта из мирного плана США может быть попыткой смягчить условия будущих переговоров и защитить интересы украинского руководства. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог Семен Бойков.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что Киев изменил один из пунктов предложенного США мирного плана, убрав требование о проведении аудита западной помощи, который мог привести к разоблачению масштабных коррупционных схем.
По словам Бойкова, такое решение украинских властей продиктовано стремлением защитить собственные интересы и смягчить последствия возможных разоблачений. Эксперт отметил, что Киев стремится получить максимально выгодные формулировки, чтобы снизить риски для политического руководства страны.
"Киев пытается торговаться и выбить для себя более удобные позиции. Они хотят, чтобы итоговое соглашение, если оно вообще будет, оказалось для них максимально безболезненным. Все эти изменения делаются для того, чтобы упростить себе жизнь и избежать неприятных последствий расследований", — пояснил политолог.
Он уверен, что масштабы коррупции на Украине значительно шире, чем озвучено публично. По словам политолога, часть информации, связанной с коррупционными делами, может использоваться как инструмент давления на Владимира Зеленского со стороны США.
"Мы видим только первую часть данных, а остальное пока скрыто. Скорее всего, Вашингтон демонстрирует Зеленскому, что с ним может быть, если он не пойдет на уступки. Не исключено, что у американской стороны есть материалы и против его ближайшего окружения, включая Андрея Ермака", — заключил Бойков.
Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.