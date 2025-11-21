Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сделка с коррупционным душком: что скрывается за изменениями в мирном плане

США могут давить на Киев скрытыми данными о коррупции — политолог Бойков
1:53
Мир

Исключение Киевом антикоррупционного пункта из мирного плана США может быть попыткой смягчить условия будущих переговоров и защитить интересы украинского руководства. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог Семен Бойков.

флаг украины
Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
флаг украины

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что Киев изменил один из пунктов предложенного США мирного плана, убрав требование о проведении аудита западной помощи, который мог привести к разоблачению масштабных коррупционных схем.

По словам Бойкова, такое решение украинских властей продиктовано стремлением защитить собственные интересы и смягчить последствия возможных разоблачений. Эксперт отметил, что Киев стремится получить максимально выгодные формулировки, чтобы снизить риски для политического руководства страны.

"Киев пытается торговаться и выбить для себя более удобные позиции. Они хотят, чтобы итоговое соглашение, если оно вообще будет, оказалось для них максимально безболезненным. Все эти изменения делаются для того, чтобы упростить себе жизнь и избежать неприятных последствий расследований", — пояснил политолог.

Он уверен, что масштабы коррупции на Украине значительно шире, чем озвучено публично. По словам политолога, часть информации, связанной с коррупционными делами, может использоваться как инструмент давления на Владимира Зеленского со стороны США.

"Мы видим только первую часть данных, а остальное пока скрыто. Скорее всего, Вашингтон демонстрирует Зеленскому, что с ним может быть, если он не пойдет на уступки. Не исключено, что у американской стороны есть материалы и против его ближайшего окружения, включая Андрея Ермака", — заключил Бойков.

