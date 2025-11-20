В Госдуме раскрыли условия России для реализации мирного соглашения по Украине

Россия готова реализовать мирное соглашение — депутат Чепа

Россия готова к реализации мирного соглашения, если другая сторона проявит реальное стремление к переговорам. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил депутат Государственной Думы, первый зампред Комитета по международным делам Алексей Чепа.

Фото: spravedlivo.ru by Пресс-служба партии Справедливая Россия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алексей Чепа

Ранее телеканал NBC сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил план из 28 пунктов, направленный на урегулирование конфликта на Украине.

По словам Чепы, обсуждение предложенного документа может занять время, поскольку реализация каждого из его пунктов потребует отдельного согласования. Он отметил, что Россия неоднократно демонстрировала готовность к диалогу и предпринимает шаги для достижения устойчивого мира, однако Киев и его западные партнеры часто срывали такие попытки.

"Мы с 2014 года открыто заявляем о готовности к переговорам и мирному урегулированию. Но каждый раз противоположная сторона проявляла нежелание к диалогу, а западные страны вмешивались, мешая продвижению достигнутых договоренностей. Это касалось и Минских соглашений, и стамбульского процесса", — подчеркнул он.

Депутат добавил, что санкционное давление не изменит позиции России и не повлияет на ее готовность участвовать в мирных инициативах. По его словам, подобные шаги со стороны Запада предпринимаются теми, кто не заинтересован в реальном урегулировании, но Москва продолжит выступать за конструктивное взаимодействие и дипломатические решения.