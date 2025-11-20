Секреты на стол: что стоит за решением Трампа обнародовать файлы Эпштейна

Трамп подписал закон по делу Эпштейна под давлением общества — американист

Подписание Дональдом Трампом закона об открытии файлов по делу Джеффри Эпштейна стало вынужденным шагом на фоне общественного давления и политических ожиданий. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, американист и публицист Михаил Синельников-Оришак.

Ранее Дональд Трамп подписал законопроект об обнародовании материалов из дела Эпштейна, пообещав, что теперь вскроется правда о Билле Клинтоне и других представителях Демократической партии США.

Джеффри Эпштейн — американский финансист, обвинявшийся в создании сети по эксплуатации несовершеннолетних, к которой, по данным следствия, могли быть причастны влиятельные политики и бизнесмены, в том числе, согласно данным ряда источников, и сам Трамп. Подписанный документ предполагает рассекречивание всех материалов следствия, включая переписку, свидетельства и закрытые отчеты ФБР, что вызвало огромный общественный интерес в США.

По словам Синельникова-Оришака, президент США оказался в ситуации, когда не мог проигнорировать общественный запрос. Конгресс уже принял документ, и у Трампа фактически не оставалось вариантов — либо утвердить его, либо вызвать еще больший скандал своим отказом. Эксперт отметил, что на фоне огромного общественного интереса и потока спекуляций решение опубликовать материалы выглядело для Трампа самым прагматичным.

"Трамп оказался перед выбором: подписать или отклонить закон. Но учитывая, какой резонанс вызвало это дело в Америке, проще было согласиться. Публикация файлов, где упоминается его имя, в итоге нанесет удар по репутации, но меньше, чем постоянные слухи и догадки", — объяснил он.

Американист добавил, что само обсуждение в США давно перешло в иррациональную плоскость. По его словам, вокруг дела Эпштейна сформировался настоящий водоворот слухов, в котором правда перемешана с домыслами и фантазиями.

"Обсуждение уже дошло до безумной точки. В Америке сложилось искаженное восприятие, когда людям приписывают то, чего не было. Поэтому Трамп поступил логично, решив просто поставить точку и опубликовать материалы, чтобы не держать этот скандал в подвешенном состоянии", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что инициатива Конгресса была продиктована не только стремлением к прозрачности, но и общественным интересом, подогретым ожиданиями громких разоблачений. Однако, добавил Синельников-Оришак, реальное содержание материалов, вероятно, окажется гораздо менее сенсационным, чем того ждет американская публика.