Политическая ставка Киева: почему на роль премьера прочат кандидата в погонах

Киевский кризис вывел Залужного в претенденты на премьера — политолог Топорнин
2:33
Мир

Кандидатура экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост главы украинского правительства активно обсуждается на фоне политического кризиса и серии громких отставок в Киеве. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Флаг Украины
Фото: commons.wikimedia.org by President.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Украины

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что Валерий Залужный может вернуться на родину и возглавить временное правительство Украины.
 
По словам Топорнина, коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича стал серьезным ударом по украинской политической системе и обнажил внутренние противоречия в руководстве страны. В отставку уже ушли министры юстиции и экономики, а депутаты требуют распустить весь кабинет министров. Политолог добавил, что на фоне этих событий вопрос о назначении нового премьер-министра становится особенно актуальным.

"В Киеве действительно бушуют страсти. Скандал с делом Миндича затронул многих высокопоставленных политиков, и сейчас возникает вопрос — кто способен возглавить правительство в столь нестабильный момент. Поэтому обсуждение кандидатуры Залужного вполне закономерно, ведь общество ждет фигуру с репутацией и доверием", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что именно этот фактор позволяет рассматривать Залужного как одну из немногих приемлемых фигур для украинской политической элиты в условиях кризиса доверия к власти. Вместе с тем Топорнин обратил внимание, что отсутствие у Залужного экономического опыта вызывает сомнения в его способности эффективно управлять правительством.

"Залужный действительно не связан с коррупционным делом и имеет высокий личный рейтинг. Он воспринимается как человек с твердыми принципами и позитивным имиджем, особенно среди военных и патриотически настроенных граждан. Однако управление экономикой и финансами — это сфера, в которой у него нет опыта, и это может стать серьезным вызовом", — пояснил Топорнин.

Политолог добавил, что для главы правительства крайне важны глубокие знания в экономике и управлении, ведь именно на премьер-министре лежит ответственность за финансовую стабильность страны. Он отметил, что у Залужного такого опыта нет, и это может стать серьезным ограничением в его возможной работе. Эксперт добавил, что остается открытым вопрос, захочет ли сам Залужный брать на себя такую сложную и непривычную для него роль.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Киевский кризис вывел Залужного в претенденты на премьера — политолог Топорнин
