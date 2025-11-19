Цена ATACMS: почему российские ПВО стали кошмаром для американских военных

Перехват ATACMS стал тревожным звонком для США — военный эксперт Ходаренок

Военный эксперт, отставной полковник Генштаба ВС РФ Михаил Ходаренок проанализировал ситуацию с недавним перехватом российскими средствами ПВО всех ракет ATACMS, выпущенных украинской армией в направлении Воронежа.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные учения

Тревожный сигнал для ВПК США

По оценке специалиста, американская оперативно-тактическая ракета ATACMS представляет собой непростую цель для систем противовоздушной обороны. Однако, как подчеркнул Ходаренок, в ходе текущего украинского конфликта российские вооруженные силы накопили опыт в обнаружении, отслеживании и уничтожении данного типа ракет. Эксперт уверен, что перехват ATACMS — тревожный сигнал для американского военно-промышленного комплекса.

Рекламный эффект для ВПК

По словам военного эксперта, ЗРС С-400 эффективно противостоит этим оперативно-тактическим ракетам, что является серьёзным ударом по репутации американской оборонной промышленности.

В то же время успешное отражение атаки американских ракет, по мнению аналитика, является превосходной рекламой для российского военно-промышленного комплекса. Ходаренок напомнил, что на последних международных выставках вооружений именно российские зенитно-ракетные комплексы пользовались повышенным вниманием, сообщает "Военное дело".