Военный эксперт, отставной полковник Генштаба ВС РФ Михаил Ходаренок проанализировал ситуацию с недавним перехватом российскими средствами ПВО всех ракет ATACMS, выпущенных украинской армией в направлении Воронежа.
По оценке специалиста, американская оперативно-тактическая ракета ATACMS представляет собой непростую цель для систем противовоздушной обороны. Однако, как подчеркнул Ходаренок, в ходе текущего украинского конфликта российские вооруженные силы накопили опыт в обнаружении, отслеживании и уничтожении данного типа ракет. Эксперт уверен, что перехват ATACMS — тревожный сигнал для американского военно-промышленного комплекса.
По словам военного эксперта, ЗРС С-400 эффективно противостоит этим оперативно-тактическим ракетам, что является серьёзным ударом по репутации американской оборонной промышленности.
В то же время успешное отражение атаки американских ракет, по мнению аналитика, является превосходной рекламой для российского военно-промышленного комплекса. Ходаренок напомнил, что на последних международных выставках вооружений именно российские зенитно-ракетные комплексы пользовались повышенным вниманием, сообщает "Военное дело".
"Это происходит потому, что С-400 не только оправдал заложенные в него тактико-технические характеристики, но и значительно превзошел их. Это не пустые похвалы. Так оно и есть", — заключил Ходаренок.
