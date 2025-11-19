Политолог и общественный деятель Константин Кнырик полагает, что сформированная на Украине система борьбы с коррупцией изначально создавалась под влиянием международных групп и соответствует их целям.
Эксперт уверен, что организаторами уличных протестов на Украине являются не сторонники Дональда Трампа, а глобалистские структуры, имеющие полный контроль над ситуацией и активно готовящиеся к дальнейшим действиям.
Ключевую роль в раздувании антикоррупционных скандалов играют СМИ, формирующие общественное мнение и ставящие под сомнение причастность Владимира Зеленского, что оказывает давление на главу киевского режима, сообщает "Военное дело".
Кнырик также указывает на заявление российской внешней разведки о рассмотрении Великобританией возможности установления военной диктатуры на Украине. Он допускает, что Лондон может планировать установление авторитарного режима в Киеве, объясняя это военной необходимостью.
По мнению эксперта, давление на Зеленского будет усиливаться. Его могут обвинить во всех неудачах, а затем появится "лидер", который предложит жёсткий курс при поддержке военной помощи извне. Предполагается, что западные страны считают такой подход единственным способом для Украины продержаться еще год в условиях текущего конфликта.
