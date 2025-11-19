Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тайные кукловоды Украины: чьи интересы на самом деле обслуживает Киев

Планы глобалистов на Украине раскрыты — политолог Кнырик
1:29
Мир

Политолог и общественный деятель Константин Кнырик полагает, что сформированная на Украине система борьбы с коррупцией изначально создавалась под влиянием международных групп и соответствует их целям. 

Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский

Роль глобалистов и СМИ

Эксперт уверен, что организаторами уличных протестов на Украине являются не сторонники Дональда Трампа, а глобалистские структуры, имеющие полный контроль над ситуацией и активно готовящиеся к дальнейшим действиям.

Ключевую роль в раздувании антикоррупционных скандалов играют СМИ, формирующие общественное мнение и ставящие под сомнение причастность Владимира Зеленского, что оказывает давление на главу киевского режима, сообщает "Военное дело".

Британский след и сценарии будущего

Кнырик также указывает на заявление российской внешней разведки о рассмотрении Великобританией возможности установления военной диктатуры на Украине. Он допускает, что Лондон может планировать установление авторитарного режима в Киеве, объясняя это военной необходимостью.

Прогнозы для Зеленского

По мнению эксперта, давление на Зеленского будет усиливаться. Его могут обвинить во всех неудачах, а затем появится "лидер", который предложит жёсткий курс при поддержке военной помощи извне. Предполагается, что западные страны считают такой подход единственным способом для Украины продержаться еще год в условиях текущего конфликта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
