Украина — лишь прикрытие? Раскрыта истинная цель Запада

Вот это и есть скрытые мотивы Запада — политолог Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко раскрыл стратегический план Запада. Он отметил, что исторически англосаксы всегда решали свои глобальные проблемы за счёт стравливания между собой континентальных держав. И сегодня под руководством США они продолжают успешно заниматься тем же самым.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Отношение стран

Уроки Первой и Второй мировых войн

"Во время Первой мировой войны американцы ждали до апреля 1917 года. Только когда неизбежность поражения Тройственного союза стала очевидной) США, придравшись к действиям немецких подводных лодок. В ходе Второй мировой войны они попытались повторить тот же фокус, что удался им в Первую. Но тут им не повезло с японцами," — напоминает историю эксперт.

Если бы Япония и Германия не объявили войну США в декабре 1941 года, то американцы не высадились бы ни в Северной Африке, ни в Сицилии, а прибыли бы прямо в Британию, пишет "Военное дело".

Современный план действий

Этот же шаблон действий, считает Ищенко, Запад во главе с США собирается использовать и сегодня.

США отвечают за Тихий океан (подавление Китая), а Великобритания — за Европу (сдерживание и ослабление России). Этот "план Трампа" возник не случайно и получил поддержку американских элит в конце 2024 года, когда стало ясно, что стратегия демократов провалилась.

Сравнение с Второй мировой войной

На сегодняшний день ситуация представляет полную копию с расстановки сил во время Второй мировой войны.

"Тогда США вместе с Китаем боролись в Тихом океане против Японии, а Британия должна была в Европе сдерживать Германию. Сейчас США, вместе с Японией, борются в Тихом океане против Китая, а в Европе Великобритания вместе с Германией должны сдерживать Россию, пока США не высвободят ресурсы для активной политики," — пишет Ищенко.

Главная задача ЕС и НАТО

Не "поддержка Украины", а "сдерживание России" до тех пор, пока США не смогут вернуться к активной политике в Европе — вот главная задача ЕС и НАТО.

Возможные риски для планов Запада

Однако, по словам Ищенко, эти грандиозные планы Запада могут рухнуть.

Все дело в том, что украинский фронт трещит по швам и угрожает обрушиться раньше времени, которого Европе не хватает для подготовки к войне с Россией.