Вашингтон мечтает сорвать саммит, но Индия стоит на своем: почему страна не меняет курс

Индия не откажется от саммита с РФ под давлением США — политолог Барабанов

Мир

Отказ Индии от саммита с Россией из-за давления США маловероятен — Нью-Дели традиционно отстаивает самостоятельность своей внешней политики. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

Фото: commons.wikimedia.org by Пит Соуза, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ One P-8I aircraft flanked by two MiG-29 Ks at the 2015 Republic Day Parade in New Delhi

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел в Москве переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром, прибывшим на заседание Совета глав правительств стран ШОС. Эта встреча стала последним контактом высокого уровня перед российско-индийским саммитом в Нью-Дели, запланированным на начало декабря. Визит Владимира Путина в Индию станет первой поездкой президента в страну после начала конфликта на Украине на фоне давления США, добивающихся отказа Нью-Дели от закупок российской нефти.

По словам эксперта, Индия уже не первый раз демонстрирует способность выдерживать внешнее давление, особенно со стороны Вашингтона, который настаивает на ограничении сотрудничества с Москвой. Барабанов подчеркнул, что принципы независимости и стратегической автономии давно стали основой индийской внешней политики.

"Отказ Индии от проведения саммита с Россией под внешним давлением маловероятен, поскольку Нью-Дели уже сейчас сопротивляется американскому давлению по закупкам нефти и другим проектам. Самостоятельность — одно из ключевых положений индийской внешнеполитической доктрины, и именно сейчас она проходит испытание на прочность. Поэтому нет оснований полагать, что Индия откажется от саммита или изменит стратегию под давлением США", — подчеркнул политолог.

Он отметил, что на фоне мировой нестабильности Индия старается сохранить гибкость и равновесие во внешней политике, не примыкая ни к одному из блоков. По словам Барабанова, давление со стороны США может повлиять лишь на отдельные аспекты повестки саммита, но не приведет к пересмотру фундаментальных принципов российско-индийских отношений.