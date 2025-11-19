Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Госдуме оценили позицию США по мирному урегулированию на Украине

Противоречивая риторика Трампа подрывает доверие к переговорам — депутат Журова
2:22
Мир

Риторика Дональда Трампа по вопросу переговоров с Россией остается противоречивой — заявления американского лидера часто меняются и вызывают недоверие. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Ранее издание Axios сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа вместе с Россией разрабатывает план по прекращению военного конфликта на Украине.

По словам Журовой, изначально Трамп демонстрировал уверенность и энтузиазм в намерении наладить диалог с Москвой, однако спустя непродолжительное время его тон резко изменился. Парламентарий отметила, что такие колебания создают ощущение непоследовательности и снижают доверие к его заявлениям.

"Сначала в Вашингтоне звучат воодушевленные заявления о диалоге, а затем появляются угрозы и разговоры о возможных ударах по России. При этом американская сторона объявляет о санкциях против стран, которые продолжают сотрудничать с Москвой. Такая переменчивость демонстрирует отсутствие единой линии в подходе США к переговорам", — подчеркнула она.

Депутат пояснила, что российская сторона не видит смысла реагировать на подобные сигналы до тех пор, пока позиция США не станет устойчивой и предсказуемой. По ее словам, хаотичные высказывания американского лидера осложняют любые попытки перейти к содержательным переговорам, особенно с учетом того, что США не являются стороной конфликта и фактически пытаются навязать свою повестку.

"Сегодня одно — завтра другое. То переговоры отменяются, то их внезапно переносят, и параллельно звучат взаимоисключающие заявления. При этом на смену агрессивной риторике иногда приходит более мягкий тон, что только усиливает ощущение непонимания, чего на самом деле хочет Вашингтон", — добавила Журова.

Она отметила, что для Трампа как медиатора важно выстроить последовательную и прозрачную позицию, чтобы участники переговоров могли доверять достигнутым договоренностям. Только в этом случае, подчеркнула она, можно будет говорить о подлинном мирном процессе, а не о политических маневрах.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
