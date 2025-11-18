Границы напряженности смещаются: какая страна стала новой угрозой для Польши

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Исторически Польша воспринимает угрозу с двух направлений — немецкого и российского, однако в нынешних условиях реальная опасность может исходить не от Москвы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал эксперт по безопасности и военный аналитик Игорь Герасимов.

Фото: wikimapia by Mateusz War, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ранее газета Rzecz Pospolita сообщила, что начальник Генштаба Польши Веслав Кукула заявил о подготовке неназванного противника к вооруженному нападению на территорию страны.

По словам Герасимова, подобные заявления польских военных не новы и во многом отражают исторические страхи Варшавы. Польша традиционно рассматривает Россию и Германию как главные источники потенциальных угроз, что объясняется ее геополитическим положением между двумя крупными державами.

"В истории для Польши всегда существовали два противника — Германия и Россия. Это сложилось исторически, в силу ее расположения между двумя сильными государствами. Сейчас Германия активно усиливает вооруженные силы и постепенно возвращает амбиции, связанные с территориями, утраченными после Второй мировой войны", — отметил Герасимов.

Он добавил, что Россия не заинтересована в каком-либо военном конфликте с Польшей. Реальная угроза для Варшавы, считает эксперт, может исходить от Германии, где растет уровень милитаризации и усиливается политическая риторика, связанная с пересмотром границ и влияния в Восточной Европе.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
