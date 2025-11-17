Отношения России и Германии: что на самом деле стоит за заявлениями о примирении

Заявления о восстановлении отношений РФ и ФРГ неофициальны — политолог Баширов

Заявления о возможном восстановлении отношений между Россией и Германией пока не имеют официального характера и не исходят от властей ФРГ. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.

Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

Ранее РИА Новости со ссылкой на главу Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера сообщили, что отношения России и Германии могут быть восстановлены после завершения СВО, а ключевую роль в этом процессе сыграет газопровод "Северный поток-2".

По словам Баширова, заявления о возобновлении диалога с Россией исходят не от федеральных властей Германии, а от представителей оппозиционных партий и промышленников, ориентированных на гражданское производство. Он подчеркнул, что такие высказывания прежде всего продиктованы политическими и экономическими соображениями — борьбой за голоса и попыткой защитить интересы бизнеса, страдающего от высоких цен на энергоресурсы.

"Подобные заявления исходят от оппозиционных политиков и представителей промышленности, не обладающих реальными полномочиями в сфере внешней политики. Они отражают скорее внутренние настроения и свидетельствуют о том, что часть немецких избирателей устала от конфронтации с Россией и заинтересована в возвращении к прагматичному взаимодействию", — пояснил он.

Политолог добавил, что говорить о восстановлении отношений можно будет лишь тогда, когда подобные инициативы начнут исходить от представителей федеральной власти. Пока же это скорее сигнал о нарастающем недовольстве внутри самой Германии, чем реальный политический курс.