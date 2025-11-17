Партнеры России под угрозой: как новые санкции США могут расколоть мировое сообщество

Страны не готовы отказываться от сотрудничества с Россией — депутат Журова

Многие страны не готовы отказываться от сотрудничества с Россией даже под риском американских санкций. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила первый зампред Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Светлана Журова.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу законодателей о введении жестких санкций против стран, продолжающих сотрудничество с Россией. Он также допустил, что под ограничения может попасть Иран.

По словам Журовой, угроза введения масштабных ограничений против партнеров России выглядит скорее как политическое давление, чем как реальный механизм. Она отметила, что Россия недавно подписала или обновила несколько соглашений о стратегическом партнерстве, и если американская инициатива будет принята, под санкции могут попасть десятки государств.

"Если у стран есть экономические связи с Россией — это одно, а политические отношения — совсем другое. У нас есть серьезное экономическое сотрудничество со многими государствами, и непонятно, как Вашингтон собирается учитывать это в своей логике", — пояснила депутат.

Она отметила, что инициатива США может затронуть не только партнеров в СНГ, но и более широкий круг государств, включая участников БРИКС. Журова подчеркнула, что такой подход может привести к расколу мира на два блока, что делает эту инициативу менее реалистичной.

"Такое ощущение, что в США не понимают: Европа — это не весь мир. Есть Азия, Африка, Китай, КНДР и другие страны, которые не собираются отказываться от взаимодействия с Россией. Подобные заявления лишь усиливают противостояние и рискуют вновь разделить мир на два лагеря, как это уже было в истории. Но тогда, кстати, подобное содружество обернулось для нас немалыми плюсами", — подчеркнула депутат.

Журова добавила, что США, вероятно, пытаются спровоцировать Россию на резкие заявления, однако Москва, по ее словам, намерена реагировать спокойно и взвешенно. Она подчеркнула, что даже внутри Европы нет единой позиции: многие партии и парламентарии открыто говорят о необходимости восстановления отношений с Россией. По мнению депутата, большинство арабских и азиатских стран также не собираются разрывать долгосрочные связи с Москвой, поэтому ожидать их отказа от сотрудничества нереалистично.