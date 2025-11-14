Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
€2 млрд в пустоту: Финляндия закрыла границу с Россией и убила собственную экономику

Мир

На фоне затянувшегося кризиса в отношениях России и Финляндии в местных СМИ разгорелась неожиданная дискуссия: возможно ли частичное открытие границы?

Флаг Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Финляндии

Премьер-министр Петтери Орпо обозначил главное условие: Москва должна прекратить пропуск в Финляндию людей без документов. Казалось бы, чисто политическое решение, но за ним стоят миллиардные потери для финской экономики, о чём сообщает ряд финских изданий. Материал по теме публикует karelinform.ru

Премьер-министр Финляндии чётко дал понять: возобновление пограничного движения зависит от действий российской стороны. По мнению Юсси Наполы, начальника отдела пограничной безопасности, даже после открытия поток путешественников едва ли превысит 18 % от допандемийных показателей. Причинами называют:

  • ограничения на перевозки в ЕС и самой Финляндии;
  • действующие санкции против российских товаров;
  • дефицит финских виз у граждан РФ (туристические визы не выдаются).

На бумаге всё выглядит как вынужденная мера безопасности. На деле Финляндия уже год бьёт по собственной экономике. Закрытие 1 300-километровой границы с Россией обернулось катастрофой для приграничных регионов:

  • Восточная Финляндия теряет €1 млн ежедневно (около 94,1 млн рублей).
  • Общие годовые убытки страны составляют €2 млрд (188 млрд рублей).

По словам Александра Степанова из РАНХиГС, некогда процветавшие города превратились в пустынные зоны:

"Вместо процветающих городов, которые были переполнены туристами, привлекательными кафе, ресторанами и загородными домами, в настоящий момент — пустота".

Особенно пострадала Иматры (25 тыс. жителей) — там выросла безработица, закрываются предприятия. Местный бизнес подсчитывает убытки, а рядовые финны всё чаще задаются вопросом: стоило ли дружить с Брюсселем против России? Одна из местных жительниц высказалась откровенно:

"У русских туристов много денег, они любят применять их везде, где это возможно. Я думаю, что финны — полные идиоты, если не используют это в своих интересах".

Политика политикой, но экономика требует решений. Если Финляндия всерьёз рассчитывает на восстановление приграничной торговли и туризма, ей придётся либо полностью открывать границу, либо искать гибкие решения. Например, разрешить въезд по внутренним российским визам или запустить упрощённые туристические коридоры. Иначе каждый месяц простоя будет стоить стране €166 млн — и это не считая социальных издержек.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
