€2 млрд в пустоту: Финляндия закрыла границу с Россией и убила собственную экономику

На фоне затянувшегося кризиса в отношениях России и Финляндии в местных СМИ разгорелась неожиданная дискуссия: возможно ли частичное открытие границы?

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Финляндии

Премьер-министр Петтери Орпо обозначил главное условие: Москва должна прекратить пропуск в Финляндию людей без документов. Казалось бы, чисто политическое решение, но за ним стоят миллиардные потери для финской экономики, о чём сообщает ряд финских изданий. Материал по теме публикует karelinform.ru.

Премьер-министр Финляндии чётко дал понять: возобновление пограничного движения зависит от действий российской стороны. По мнению Юсси Наполы, начальника отдела пограничной безопасности, даже после открытия поток путешественников едва ли превысит 18 % от допандемийных показателей. Причинами называют:

ограничения на перевозки в ЕС и самой Финляндии;

действующие санкции против российских товаров;

дефицит финских виз у граждан РФ (туристические визы не выдаются).

На бумаге всё выглядит как вынужденная мера безопасности. На деле Финляндия уже год бьёт по собственной экономике. Закрытие 1 300-километровой границы с Россией обернулось катастрофой для приграничных регионов:

Восточная Финляндия теряет €1 млн ежедневно (около 94,1 млн рублей).

Общие годовые убытки страны составляют €2 млрд (188 млрд рублей).

По словам Александра Степанова из РАНХиГС, некогда процветавшие города превратились в пустынные зоны:

"Вместо процветающих городов, которые были переполнены туристами, привлекательными кафе, ресторанами и загородными домами, в настоящий момент — пустота".

Особенно пострадала Иматры (25 тыс. жителей) — там выросла безработица, закрываются предприятия. Местный бизнес подсчитывает убытки, а рядовые финны всё чаще задаются вопросом: стоило ли дружить с Брюсселем против России? Одна из местных жительниц высказалась откровенно:

"У русских туристов много денег, они любят применять их везде, где это возможно. Я думаю, что финны — полные идиоты, если не используют это в своих интересах".

Политика политикой, но экономика требует решений. Если Финляндия всерьёз рассчитывает на восстановление приграничной торговли и туризма, ей придётся либо полностью открывать границу, либо искать гибкие решения. Например, разрешить въезд по внутренним российским визам или запустить упрощённые туристические коридоры. Иначе каждый месяц простоя будет стоить стране €166 млн — и это не считая социальных издержек.