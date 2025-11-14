Визовый режим для россиян могут смягчить: какие условия поставил Евросоюз

Визовые ограничения ЕС неэффективны для давления на Россию — политолог Топорнин

Мир

Ослабление визового режима для россиян не следует воспринимать как инструмент давления на Москву или попытку ускорить завершение конфликта. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Европейского Союза

Ранее газета The Economist сообщила, что Евросоюз вернет возможность свободно путешествовать для россиян после завершения украинского конфликта.

Топорнин отметил, что подобные заявления ЕС являются скорее рассуждениями о возможных шагах после достижения прогресса в урегулировании ситуации, а не попыткой оказать прямое политическое давление. Он подчеркнул, что сегодня отношения между Россией и Евросоюзом находятся на минимальном уровне, и обсуждение смягчения режима выглядит скорее в качестве теоретического сигнала о будущей нормализации.

"Они обозначают меры, которые могут последовать после перемирия и запуска реальных переговоров о мирном урегулировании. Речь идет о частичном смягчении санкций и постепенном восстановлении визового режима. По сути, это сигналы о готовности двигаться к нормализации отношений", — пояснил эксперт.

Он добавил, что рассматривать подобные заявления как фактор, способный повлиять на ход конфликта, не приходится. По словам специалиста, Евросоюз, наоборот, усиливает санкционное давление, что подтверждается недавним ужесточением ограничительных мер и подготовкой нового пакета.

"Расчитывать на то, что перспективы смягчения визового режима и санкций могут серьезно повлиять на урегулирование конфликта, не стоит. Наоборот, мы видим, что на данном этапе идет усиление санкционного режима, а разговоры о либерализации никаких практических последствий не несут", — отметил Топорнин.

Эксперт подчеркнул, что ЕС по-прежнему несет экономические потери от сокращения контактов с Россией, особенно в сфере бизнеса, однако политическая целесообразность продолжает преобладать над экономикой. По его словам, подобные заявления европейских структур не могут рассматриваться как реальные рычаги влияния на ход мирного процесса и остаются лишь элементом политической риторики.