Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Редкие заднемоторные модели влияли на автокультуру
Гагарина и её возлюбленный переехали в роскошный особняк на Новой Риге
Павловопосадские платки стали элементом современных образов
Упражнения со скручиванием улучшают подвижность поясницы — врачи
Сухой рассол повышает сочность индейки по оценке профессиональных поваров
Наталия Орейро выделила комнату в доме для сувениров из России
КГБ изучал древнюю гробницу под пирамидой в Египте
Морган Фримен борется с копированием его голоса нейросетями
Астероид 2024 YR4 повысил риск сближения с Землёй — данные NASA

Центр народной дипломатии запускает серию образовательных инициатив между Россией и Африкой

Российские вузы активно сотрудничают с Африкой
1:54
Мир

Центр народной дипломатии России запускает ряд образовательных инициатив, связанных со сотрудничеством с Африкой. В этом принимают участие десятки российских вузов — от Новосибирска до Санкт-Петербурга. Об этом информирует издание Восточный экспресс 24.

Эмоции и интеллект
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эмоции и интеллект

— Мы приходим как равные партнеры, чтобы вместе строить образовательные траектории, которые нужны Гане здесь и сейчас. Это и подготовка инженеров для транспортной инфраструктуры, и обучение преподавателей русского языка, и даже олимпиады для школьников. Россия сегодня предлагает Африке инструменты для суверенного развития, — подчеркнула руководитель Центра народной дипломатии Наталия Красовская.

Эммануэль Агиекум, министр по специальным проектам, после своего визита на форум "Технопром-2025" заявил, что в сотрудничестве с Россией видит настоящее партнерство.

Отметим, что в Аккре и Кумаси уже открываются курсы русского языка при поддержке СПБГУ. Также в частном университете Вэлли Вью и университете науки и технологии имени Кваме Нкурмы поднимаются вопросы о программе 2+2, когда студент два года учится на родине, а другие два — в России.

— Российский университет транспорта готов предоставить квоты для аспирантов и предлагает экспертную поддержку в оптимизации городских транспортных потоков. А в колледже Премпех — элитной школе-интернате — уже готовятся к запуску инженерного класса по российской модели. Первое соглашение Центра народной дипломатии в Гане подписано с Университетом бизнеса им. Саймона Дьендонга Домбо — учреждением, до этого не имевшим контактов с Россией. На его базе откроется первый в стране Российский учебный центр, — написали в издании.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Домашние животные
В нацпарке "Алтын-Емель" засняли редкого бурого медведя
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Красота и стиль
Эксперты рассказали, как ухаживать за стрижкой пикси
Популярное
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур

Хотите, чтобы волосы росли быстрее и оставались здоровыми? Откройте для себя японский метод мытья головы, который помогает ускорить рост и сохранить блеск ваших локонов.

Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное
Старые, но надёжные: вторичный рынок обошёл салоны — россияне делают ставку на проверенное
Последние материалы
Эксперты по недвижимости: 15 лет — самый оптимальный срок ипотеки
Регулярный приём снотворных приводит к привыканию — клинический фармаколог
Повара: горчичный порошок связывает масло и уксус в заправке для винегрета
Повышенная жажда и чихание у кошки указывают на приближение дождя: зоологи
Геологи КНР выявили гигантское залегание низкопробного золота
Сладкий вкус тыквы Медовая красавица оценён овощеводами
Агрессивная химия ускорила выцветание пластика отметили водители
Блогерша Чекалина ждёт ребёнка на фоне уголовного дела
Тренд soft goth заменил стиль clean girl в макияже
Екатерина Гордон встала на защиту советских мультфильмов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.