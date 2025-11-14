Центр народной дипломатии запускает серию образовательных инициатив между Россией и Африкой

Российские вузы активно сотрудничают с Африкой

Центр народной дипломатии России запускает ряд образовательных инициатив, связанных со сотрудничеством с Африкой. В этом принимают участие десятки российских вузов — от Новосибирска до Санкт-Петербурга. Об этом информирует издание Восточный экспресс 24.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Эмоции и интеллект

— Мы приходим как равные партнеры, чтобы вместе строить образовательные траектории, которые нужны Гане здесь и сейчас. Это и подготовка инженеров для транспортной инфраструктуры, и обучение преподавателей русского языка, и даже олимпиады для школьников. Россия сегодня предлагает Африке инструменты для суверенного развития, — подчеркнула руководитель Центра народной дипломатии Наталия Красовская.

Эммануэль Агиекум, министр по специальным проектам, после своего визита на форум "Технопром-2025" заявил, что в сотрудничестве с Россией видит настоящее партнерство.

Отметим, что в Аккре и Кумаси уже открываются курсы русского языка при поддержке СПБГУ. Также в частном университете Вэлли Вью и университете науки и технологии имени Кваме Нкурмы поднимаются вопросы о программе 2+2, когда студент два года учится на родине, а другие два — в России.

— Российский университет транспорта готов предоставить квоты для аспирантов и предлагает экспертную поддержку в оптимизации городских транспортных потоков. А в колледже Премпех — элитной школе-интернате — уже готовятся к запуску инженерного класса по российской модели. Первое соглашение Центра народной дипломатии в Гане подписано с Университетом бизнеса им. Саймона Дьендонга Домбо — учреждением, до этого не имевшим контактов с Россией. На его базе откроется первый в стране Российский учебный центр, — написали в издании.