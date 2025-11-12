Восточный этикет или политический сигнал: как расшифровать слова Токаева о Трампе

Арзанов объяснил похвалы Токаева в адрес Трампа

Лестные слова казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в адрес президента США Дональда Трампа не стоит воспринимать как охлаждение отношений с Москвой. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Левон Арзанов.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Казахстана

Ранее СМИ сообщали, что Токаев во время визита в Вашингтон назвал Трампа великим лидером и выразил уверенность, что он "государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику США — как внутреннюю, так и внешнюю".

Арзанов подчеркнул, что подобные высказывания в дипломатии не редкость и не должны восприниматься как политический сигнал. По его словам, восточные лидеры традиционно используют пышные формулировки при встречах с представителями других государств.

"Тот факт, что Токаев назвал Трампа великим правителем, не вызывает удивления. Как справедливо отметил пресс-секретарь президента России, это обычная дипломатическая практика. Руководители государств обмениваются любезностями во время визитов, и в этом нет ничего предосудительного", — подчеркнул Арзанов.

Он подчеркнул, что такие высказывания следует рассматривать как элемент дипломатического этикета, характерный для восточной традиции, где приветственные слова часто звучат в торжественной форме. По мнению Арзанова, подобные обращения адресуются не только американскому, но и российскому руководству.

"Это обычные дежурные слова лести, которыми восточные лидеры нередко пользуются во время официальных визитов. Ровно так же они обращаются и к нашему президенту, приветствуя его. Это приветственная, немного высокопарная речь, но ничего необычного в этом нет", — пояснил полковник.

Арзанов напомнил, что Россия сыграла ключевую роль в стабилизации Казахстана во время беспорядков в Алматы, направив туда миротворцев ОДКБ. Он уверен, что Такаев это помнит и не рассматривает США как приоритетного партнера.

По его словам, Казахстан продолжает проводить многовекторную внешнюю политику, развивая отношения с Турцией, Китаем и США, но при этом остается союзником России. Арзанов подчеркнул, что попытки западных стран и украинских националистов посеять рознь между Москвой и Астаной обречены на провал.