Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Лапа о связи синяков и проблем с сосудами
Росстат зафиксировал рост цен на автомобили в Башкирии
Variety составил рейтинг лучших ролей Леонардо ДиКаприо
В Эритрее действуют строгие правила для самостоятельных путешественников
Квантовый хаос растягивает пространство внутри чёрных дыр — исследователи
Ученый Андреенков: под Новосибирском спасли раненого журавля с переломом крыла
Украинцы потребовали с Анджелины Джоли выкуп за охранника
Диетолог Сюракшина назвала лучшие продукты для сна
Лариса Долина перепела песню Инстасамки в новогоднем проекте

Восточный этикет или политический сигнал: как расшифровать слова Токаева о Трампе

Арзанов объяснил похвалы Токаева в адрес Трампа
2:34
Мир

Лестные слова казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в адрес президента США Дональда Трампа не стоит воспринимать как охлаждение отношений с Москвой. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Левон Арзанов.

Флаг Казахстана
Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Казахстана

Ранее СМИ сообщали, что Токаев во время визита в Вашингтон назвал Трампа великим лидером и выразил уверенность, что он "государственный деятель, посланный небесами, чтобы вернуть здравый смысл и традиции, которые мы все разделяем и ценим, в политику США — как внутреннюю, так и внешнюю".

Арзанов подчеркнул, что подобные высказывания в дипломатии не редкость и не должны восприниматься как политический сигнал. По его словам, восточные лидеры традиционно используют пышные формулировки при встречах с представителями других государств.

"Тот факт, что Токаев назвал Трампа великим правителем, не вызывает удивления. Как справедливо отметил пресс-секретарь президента России, это обычная дипломатическая практика. Руководители государств обмениваются любезностями во время визитов, и в этом нет ничего предосудительного", — подчеркнул Арзанов.

Он подчеркнул, что такие высказывания следует рассматривать как элемент дипломатического этикета, характерный для восточной традиции, где приветственные слова часто звучат в торжественной форме. По мнению Арзанова, подобные обращения адресуются не только американскому, но и российскому руководству.

"Это обычные дежурные слова лести, которыми восточные лидеры нередко пользуются во время официальных визитов. Ровно так же они обращаются и к нашему президенту, приветствуя его. Это приветственная, немного высокопарная речь, но ничего необычного в этом нет", — пояснил полковник.

Арзанов напомнил, что Россия сыграла ключевую роль в стабилизации Казахстана во время беспорядков в Алматы, направив туда миротворцев ОДКБ. Он уверен, что Такаев это помнит и не рассматривает США как приоритетного партнера.

По его словам, Казахстан продолжает проводить многовекторную внешнюю политику, развивая отношения с Турцией, Китаем и США, но при этом остается союзником России. Арзанов подчеркнул, что попытки западных стран и украинских националистов посеять рознь между Москвой и Астаной обречены на провал.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Красота и стиль
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Экономика и бизнес
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Недвижимость
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Популярное
Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные

Учёные доказали: рост мышц не зависит от выбора между гантелями и тренажёрами. Главное — тренироваться регулярно и повышать нагрузку.

Гантели против тренажёров: спор десятилетий завершён — победителя назвали учёные
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Густота волос уходит не навсегда: активировать рост можно, если знать один секрет ухода
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Таблетка против засора: как копеечное средство заменило сантехника и освободило трубы
Крушение С-130: случайность или ошибка системы ПВО Азербайджана? Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Тайны пустыни Гоби: археологи нашли следы, которые могут перевернуть представления о прошлом
Последние материалы
Украинцы потребовали с Анджелины Джоли выкуп за охранника
Диетолог Сюракшина назвала лучшие продукты для сна
Лариса Долина перепела песню Инстасамки в новогоднем проекте
Врач Белкина: сахарный диабет ведёт к инфаркту, инсульту и слепоте
Физическая активность замедляет потерю мышечной массы — физиологи
Продажи пива в Новосибирске за год выросли — компания "Эвотор"
Атаман Всероссийского казачьего общества провёл встречу в Грозном
Русский язык появился в мультимедиа китайских Toyota
Диана Арбенина взяла на сцену младенца в Алма-Ате
Эксперт СберСтрахования рассказал, как подготовить дом к зиме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.