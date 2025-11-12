Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Госдуме оценили заявление главы Сербии о риске вооруженного конфликта между ЕС и РФ

Журова заявила о готовности России к любым вызовам
2:26
Мир

Россия всегда готова к любым вызовам, но не намерена первой вступать в военное противостояние. Об этом Pravda.Ru заявила олимпийская чемпионка, первый зампред Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Светлана Журова.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Ранее президент Сербии Александр Вучич предупредил о риске вооруженного конфликта между Европой и Россией. В интервью телеканалу Pink TV он отметил, что ситуация становится все более напряженной, и все стороны готовятся к возможному противостоянию.

По словам Журовой, Россия традиционно находится в состоянии готовности к любым внешним вызовам, осознавая свое геополитическое положение и исторический опыт. Она подчеркнула, что страна не рассматривает возможность первой начать военные действия, но всегда готова защитить свои интересы.

"Россия традиционно находится в состоянии готовности, это заложено в нашем историческом опыте — от Российской империи до Советского Союза. Мы осознаем необходимость быть подготовленными к любым вызовам, но никогда не выступаем первыми, о чем неоднократно говорил наш президент", — подчеркнула она.

Она добавила, что европейские страны уже фактически вовлечены в конфликт через финансирование, поставки вооружений и присутствие военных на Украине, но пока не решаются действовать открыто.

"Европейские страны уже фактически вовлечены в конфликт: их техника, финансирование и военнослужащие находятся на стороне Украины. При этом власти избегают признания прямого участия, называя происходящее поддержкой Киева. Прямое нападение на Россию маловероятно — население европейских стран не готово к войне и выступает за сохранение мира", — подчеркнула Журова.

Она отметила, что западные политики продолжают называть Россию агрессором, чтобы оправдать собственные просчеты и внутренние проблемы. По ее словам, такая риторика используется для отвлечения внимания граждан от экономических трудностей и снижения уровня жизни. Депутат подчеркнула, что Москва действует последовательно и реагирует лишь в ответ на чужие шаги, тогда как истинная цель западных стран — спровоцировать Россию на резкие действия, чтобы подтвердить созданный ими образ агрессора.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Журова заявила о готовности России к любым вызовам
