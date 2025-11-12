Конец щедрости: почему Запад готов бросить Киев без поддержки

Генерал Бижев: Запад прекратит финансировать Украину

Запад прекратит спонсирование Украины, когда убедится в бесперспективности вложений и утрате контроля над ситуацией. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт, кандидат технических наук, генерал-лейтенант запаса, замглавкома ВВС России в 2002–2008 годах Айтеч Бижев.

Ранее политолог Алекс Крайнер в интервью на YouTube-канале Гленна Дисена заявил, что Украина вскоре потерпит поражение на поле боя. По его словам, Запад уже осознает наступление российских войск и изменение положения ВСУ, после чего Украина "вернется в орбиту России".

Бижев отметил, что западные страны не тратят деньги без расчета и всегда оценивают перспективу инвестиций. По его словам, в условиях, когда Украина теряет территории и не способна добиться военных успехов, интерес к финансированию неизбежно снижается.

"Страны Запада и блок НАТО не вкладывают средства просто так. Прежде чем выделять деньги, они анализируют ситуацию и поддерживают только те направления, где видят перспективу. Сейчас же они понимают, что победы быть не может — российская оборонная промышленность работает стабильно и не испытывает дефицита ни в вооружении, ни в технике", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что помощь Киеву изначально имела экономический подтекст: западные государства использовали конфликт для развития собственного оборонного комплекса и создания рабочих мест. Однако при осознании, что вложения не дают отдачи, они начнут сворачивать поддержку.

"Когда Запад поймет, что вложенные средства уходят в никуда и не приносят результата, финансирование будет постепенно прекращено. Они уже готовят почву, раскручивая коррупционные скандалы вокруг украинских структур, чтобы иметь формальный повод отказаться от помощи", — объяснил Бижев.

По его словам, западные страны уже не раз демонстрировали готовность отказываться от бесперспективных кампаний, когда теряют интерес и выгоду. Он напомнил, что именно так происходило в Афганистане и странах Африки, где союзники спешно покидали регион, не достигнув своих целей. Эксперт считает, что аналогичный сценарий ждет и Украину — когда экономическая целесообразность поддержки исчезнет, Запад быстро прекратит участие в конфликте.