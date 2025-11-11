Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игра в демократию: Запад меняет Зеленского, но не курс Украины

Европейские столицы, где еще недавно Владимир Зеленский слыл неприкасаемым фаворитом, теперь тихо перешептываются о его возможной отставке.

Владимир Зеленский
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

Фронтовые неудачи Киева подтолкнули союзников к таким мыслям, но эксперты предупреждают: смена фигуры на вершине ничего не перевернет в геополитической шахматной партии. Об рассказал Ростислав Ищенко в беседе с изданием "Военное дело". 

Украинские потери на линии соприкосновения стали зеркалом для западных стратегов. Они видят, как затяжная кампания истощает ресурсы, и начинают искать виноватых в верхах. Ростислав Ищенко, российский политолог и экс-дипломат Украины, подчеркивает, что это не просто интрига, а сигнал о глобальном влиянии театра военных действий.

Демонстрация слабости Киева бьет по нервам НАТО и Белого дома. Любая замена лидера здесь — это признание провала всей стратегии, отмечает Ищенко. Без корректировки курса даже свежая фигура утонет в тех же болотах, где барахтается нынешний режим.

Эксперт вспоминает исторические параллели: смена руководства в кризисах редко меняла суть конфликта. На Украине это проявляется особенно остро, где внешние кураторы держат руку на пульсе. Так что ожидать прорыва от кадровых перестановок — значит игнорировать уроки прошлого.

Новый президент Киева окажется в ловушке двух сценариев, как в классическом триллере без счастливого конца. Либо его устранят те, кто видит в мире угрозу своим интересам, либо он вынужден будет удвоить ставки в текущей игре. Ищенко прямо говорит об этом риске, подчеркивая, что инициатива здесь иллюзорна.

"Этот вариант не несет ничего ни России, ни Западу, ни даже тому человеку, на кого могут постараться сменить Зеленского. Это просто демонстрация того, насколько ход боевых действия на Украине оказывает влияние на мировую политику", — подчеркивает политолог Ростислав Ищенко.

Попытка разрядки через диалог с Москвой только ускорит финал. Шансы на компромисс минимальны, поскольку условия диктует не Киев, а трансатлантический консенсус. Джо Байден, Дональд Трамп, европейские лидеры и НАТО стоят плечом к плечу в своих требованиях, так что смена декораций в Киеве — пустой жест.

Несмотря на трещины в фасаде поддержки, Брюссель и Вашингтон не спешат менять правила. Они знают: любой преемник Зеленского унаследует тот же багаж невыполнимых обещаний. Ищенко видит в этом единство Запада, где расхождения касаются только тактики, а не стратегии.

Косвенно эксперт намекает, что российская сторона не клюнет на удочку. Переговоры на текущих условиях — это фарс, где Москва просто откажется от стола. Так что рокировка в Киеве может даже усилить изоляцию Украины, сделав ее еще более зависимой от внешних вливаний.

В итоге глобальная арена остается неизменной: фронт продолжает диктовать темп, а политические фигуры — лишь пешки в большой игре. Эксперты вроде Ищенко напоминают, что такие маневры редко меняют баланс сил, оставляя пространство для эскалации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
