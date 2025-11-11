Освободили, но не оправдали: Саркози вышел на свободу после трёх недель за решёткой

Николя Саркози, первый бывший президент Франции, осужденный на реальный срок, вышел на свободу после трех недель в тюрьме. Его пребывание за решеткой длилось всего часть из пятилетнего приговора по делу о незаконном финансировании кампании. Материал публикуется изданием EADaily.

Об этом сообщает издание Le Monde.

Апелляционный суд Парижа признал предварительное заключение Саркози необоснованным и освободил его под судебный контроль. Французская прокуратура дала согласие на досрочный выход, что стало неожиданным поворотом в громком деле. Заседание прошло с участием экс-президента по видеосвязи, где он выразил облегчение.

Это решение подчеркивает разногласия в судебной системе Франции по отношению к высоким фигурам. Саркози сразу же покинул тюрьму, где провел 21 день с момента ареста. Освобождение не отменяет приговора, но дает время на апелляцию.

Суд учел аргументы защиты о несоразмерности меры. Прокуратура, согласившись на выход, сохранила давление через контроль. Такой исход отражает баланс между справедливостью и политическим весом фигуранта.

В сентябре 2025 года Саркози признали виновным в получении средств от ливийского правительства Муаммара Каддафи для кампании 2007 года. Суд назначил пять лет тюрьмы и штраф, отметив системный характер нарушений. Это сделало его первым экс-главой государства Франции с реальным сроком.

Дело расследовалось годами, опираясь на свидетельства и документы о тайных переводах. Каддафи, по версии следствия, инвестировал в победу Саркози для влияния на Париж. Обвинения касались не только денег, но и сокрытия источников.

Приговор стал символом борьбы с коррупцией среди элит. Саркози отрицал вину, называя процесс политическим. Освобождение не снимает обвинений, но дает передышку для дальнейшей борьбы.

"Очень тяжёлым" и "изнурительным", — заявил Николя Саркози о своем пребывании в тюрьме. Он отказывался от еды, опасаясь за здоровье, и питался только питьевыми йогуртами. Это вызвало обеспокоенность СМИ и защитников прав заключенных.

Условия в французских тюрьмах часто критикуют за переполненность и отсутствие приватности. Саркози, как высокопоставленный фигурант, все равно столкнулся с рутиной изоляции. Его прошение об освобождении подчеркивало риски для самочувствия.

Освобождение последовало за 21 октября, когда его взяли под стражу в ожидании апелляции. Теперь под контролем он сможет готовить защиту. Инцидент усилил дебаты о гуманности мер для политиков.