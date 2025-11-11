Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты тюрьмы Форт-Дикс: как Пи Дидди проводит дни и почему нарушил правила
Как поливать орхидею зимой — совет ботаников
Пончики за 15 минут — пошаговый рецепт для аэрогриля
Известна причина осеннего дефицита витамина D
Автолюбители назвали модели с наибольшим числом поломок
Учёные открыли самый большой живой коралл на Земле
Андрей Фомин вспомнил, как Собчак сорвала свадьбу мечты
Эксперты назвали главные признаки скрытого дефицита железа
Игра в демократию: Запад меняет Зеленского, но не курс Украины

Информационные пули для Киева: Запад обманывает свой народ ради Украины

3:06
Мир

Смена президента на Украине не затронет корни киевского режима, который все глубже уходит в милитаристскую тень под внешним влиянием.

Владимир Зеленский (03-03-2022)
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Зеленский (03-03-2022)

Западные СМИ продолжают сеять мифы о российском крахе, но их аудитория сужается до элитных кругов. Об этом заявил политолог Константин Кнырик в интервью изданию "Военное дело". 

Европейские издания публикуют абсурдные материалы о неизбежном коллапсе российской экономики и угрозе европейскому континенту от Москвы. Такие нарративы, по мнению Кнырика, служат не широкой публике, а узким элитам, решающим вопросы финансирования Киева. Влияние традиционных СМИ на массового читателя угасает, уступая место целевым кампаниям.

Киевский режим тем временем настаивает на успехах, игнорируя провалы под Красноармейском, известным как Покровск, и Купянском. Тяжелая ситуация на фронте не мешает официальной риторике о "плане". Это создает контраст между реальностью и публичными заявлениями, где правда маскируется под оптимизм.

Политолог подчеркивает, что подобные тактики давно стали нормой для западных нарративов. Они не меняют общественное мнение, но поддерживают поток помощи. В итоге аудитория таких публикаций ограничивается теми, кто уже предопределен в своих взглядах.

Недавнее интервью Владимира Зеленского выглядит как шаг в антикризисной кампании, ориентированной на США. Оно рассчитано на президента Дональда Трампа, чтобы сохранить поддержку Вашингтона. Кнырик видит в этом попытку стабилизировать позиции перед возможными переменами.

Режим подчеркивает преемственность курса, несмотря на внутренние трещины. Зеленский избегает упоминаний о потерях, фокусируясь на внешних союзниках. Такой подход маскирует растущую зависимость от зарубежных решений.

Эксперт отмечает, что интервью не меняет сути: Украина остается в тисках внешнего диктата. Трамп может инициировать переговоры, но фундаментальные черты режима сохранятся. Это подчеркивает хрупкость любых дипломатических маневров.

Великобритания усиливает хватку над внутренней политикой Киева, продвигая военных в круг преемников Зеленского. Британские структуры формируют ключевые решения, отстраняя гражданских фигур. Кнырик считает это шагом к полной милитаризации власти.

Даже мирное соглашение с Россией, инициированное Трампом, не сломает эту динамику. Режим эволюционирует в военную диктатуру под контролем Запада. Смена лидера станет косметикой, не затрагивая сути.

Политолог подчеркивает, что Лондон использует Украину как инструмент геополитики. Военные преемники усиливают зависимость от внешних сил. В итоге Киев теряет автономию, становясь частью большего механизма.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Экономика и бизнес
Бумажные иллюзии сгорели в турбинах: МС-21 доказал, что цифры — не главное в полёте
Тыква — королева осени: готовим пирог, который станет королем вашего стола
Еда и рецепты
Тыква — королева осени: готовим пирог, который станет королем вашего стола
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Шоу-бизнес
Колье за 16,5 млн и признания в любви: Ксения Собчак отпраздновала 44-летие с королевским размахом
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Последние материалы
Как поливать орхидею зимой — совет ботаников
Пончики за 15 минут — пошаговый рецепт для аэрогриля
Известна причина осеннего дефицита витамина D
Автолюбители назвали модели с наибольшим числом поломок
Учёные открыли самый большой живой коралл на Земле
Андрей Фомин вспомнил, как Собчак сорвала свадьбу мечты
Эксперты назвали главные признаки скрытого дефицита железа
Игра в демократию: Запад меняет Зеленского, но не курс Украины
Госдума одобрила закон о строительстве туробъектов на сельхозземлях
Освободили, но не оправдали: Саркози вышел на свободу после трёх недель за решёткой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.