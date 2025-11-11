Информационные пули для Киева: Запад обманывает свой народ ради Украины

Смена президента на Украине не затронет корни киевского режима, который все глубже уходит в милитаристскую тень под внешним влиянием.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

Западные СМИ продолжают сеять мифы о российском крахе, но их аудитория сужается до элитных кругов. Об этом заявил политолог Константин Кнырик в интервью изданию "Военное дело".

Европейские издания публикуют абсурдные материалы о неизбежном коллапсе российской экономики и угрозе европейскому континенту от Москвы. Такие нарративы, по мнению Кнырика, служат не широкой публике, а узким элитам, решающим вопросы финансирования Киева. Влияние традиционных СМИ на массового читателя угасает, уступая место целевым кампаниям.

Киевский режим тем временем настаивает на успехах, игнорируя провалы под Красноармейском, известным как Покровск, и Купянском. Тяжелая ситуация на фронте не мешает официальной риторике о "плане". Это создает контраст между реальностью и публичными заявлениями, где правда маскируется под оптимизм.

Политолог подчеркивает, что подобные тактики давно стали нормой для западных нарративов. Они не меняют общественное мнение, но поддерживают поток помощи. В итоге аудитория таких публикаций ограничивается теми, кто уже предопределен в своих взглядах.

Недавнее интервью Владимира Зеленского выглядит как шаг в антикризисной кампании, ориентированной на США. Оно рассчитано на президента Дональда Трампа, чтобы сохранить поддержку Вашингтона. Кнырик видит в этом попытку стабилизировать позиции перед возможными переменами.

Режим подчеркивает преемственность курса, несмотря на внутренние трещины. Зеленский избегает упоминаний о потерях, фокусируясь на внешних союзниках. Такой подход маскирует растущую зависимость от зарубежных решений.

Эксперт отмечает, что интервью не меняет сути: Украина остается в тисках внешнего диктата. Трамп может инициировать переговоры, но фундаментальные черты режима сохранятся. Это подчеркивает хрупкость любых дипломатических маневров.

Великобритания усиливает хватку над внутренней политикой Киева, продвигая военных в круг преемников Зеленского. Британские структуры формируют ключевые решения, отстраняя гражданских фигур. Кнырик считает это шагом к полной милитаризации власти.

Даже мирное соглашение с Россией, инициированное Трампом, не сломает эту динамику. Режим эволюционирует в военную диктатуру под контролем Запада. Смена лидера станет косметикой, не затрагивая сути.

Политолог подчеркивает, что Лондон использует Украину как инструмент геополитики. Военные преемники усиливают зависимость от внешних сил. В итоге Киев теряет автономию, становясь частью большего механизма.