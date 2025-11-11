Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Визит Сергея Шойгу в Каир стал сигналом о возвращении Москвы в ближневосточную повестку, где Египет выступает ключевым звеном в цепи конфликтов от Синайского полуострова до Украины.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
НАТО

Дипломат видит в этом шаге не просто дипломатию, а попытку противостоять американскому влиянию, которое связывает регионы в единый проект. Об этом рассказал дипломат Вячеслав Матузов в материале, который был опубликован "Царьградом". 

Египет для России — не просто партнёр, а опора в арабском мире с давними связями, уходящими корнями в советские времена. В условиях эскалации на Ближнем Востоке и Украине Каир помогает Москве демонстрировать роль миротворца. Шойгу выбрал именно этот визит, чтобы подчеркнуть приоритет над другими странами Персидского залива, где отношения теплее, но менее критичны.

Обстановка в регионе накаляется: Израиль расширяет свободу на Синае, а США держат контроль над сектором Газа, где продолжается геноцид несмотря на заявления Вашингтона. Россия видит здесь возможность для совместного участия, чтобы не потерять влияние. Сравнивая с предыдущими контактами, как саммит в Абу-Даби в 2023 году, нынешний шаг выглядит более целенаправленным.

Матузов подчёркивает, что международная обстановка вынуждает к действию, особенно когда война на Ближнем Востоке не утихает. Египет, как хаб Суэцкого канала, усиливает стратегический вес. Это позволяет России балансировать между арабскими союзниками и глобальными вызовами.

Ситуация на Украине переплетается с ближневосточными событиями через американскую политику, где регионы образуют сплошной фронт. Матузов отмечает туман вокруг российско-американских отношений: поведение Трампа в отношении Москвы остаётся неясным, включая готовность принять план урегулирования на Украине. Все это — часть большего проекта, где Египет, Украина и Израиль выступают звеньями.

"Как Трамп ведет себя в отношении России? Готов ли он принять наш план урегулирования на Украине? Это тоже вопрос большой. И для нас, по-моему, самый существенный. А все регионы между собой связаны. Мы живем на одном шарике земном. И здесь Египет, Украина, Израиль — это, по существу, единый проект", — говорит дипломат Вячеслав Матузов.

Израильское строительство поддерживается США, а экстремисты в Тель-Авиве мечтают о границах от Нила до Евфрата, включая Синай и Месопотамию. Это напрямую затрагивает безопасность России, особенно в контексте энергомаршрутов. Сопоставляя с 2022 годом, когда аналогичные угрозы усилились после начала СВО, видно, как глобальные цепочки конфликтов сжимаются.

Политика сегодня не терпит региональных рамок — она либо глобальна, либо бесполезна, считает Матузов. Великие державы вроде России, Китая, США и Индии формируют повестку для всего мира. Визит в Каир вписывается в эту логику, усиливая позиции Москвы против американского доминирования.

Египет помогает России маневрировать между Персидским заливом и более напряжёнными зонами. Отдых россиян в Эмиратах и Катаре — мелочь на фоне необходимости демонстрировать силу. Это контрастирует с прошлыми годами, когда фокус был на экономике, а не на безопасности.

Эксперт заключает, что роль России в урегулировании растёт, особенно когда геноцид в Газе продолжается. Глобальные связи делают каждый шаг стратегическим. Так Египет становится стартовой точкой для большего влияния.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
