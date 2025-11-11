Политическая игра Порошенко: какие выгоды он извлекает из скандала с Миндичем

Петр Порошенко* использует скандал с Тимуром Миндичем как повод для критики Владимира Зеленского, но шансов на смену правительства у него немного. Об этом Pravda.Ru заявил российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", доктор политических наук, кандидат исторических наук, заведующий кафедры политики Европейского Союза МГИМО Олег Барабанов.

Фото: president.gov.ua by Presidential Administration of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ порошенко

Ранее украинская политическая партия "Европейская солидарность" с экс-президентом Украины Петром Порошенко* 10 ноября в своих соцсетях объявила о начале процедуры отставки кабинета министров в связи со скандалом одного из ближайших соратников президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Барабанов отметил, что Петр Порошенко сегодня выступает в роли серьезного оппонента Владимира Зеленского, который видит в нем политического конкурента и угрозу своей власти.

"Порошенко находится в серьезной оппозиции к Зеленскому. И Зеленский воспринимает его как угрозу. Против Порошенко и санкционное давление оказывается, и уголовные дела заводятся. Скандал с Миндичем представляет для него удобный повод вновь поднять тему нелегитимности и коррупционности нынешнего правительства", — сказал он.

По словам политолога, у Порошенко нет парламентского большинства, поэтому добиться реальной смены кабинета министров ему вряд ли удастся. Однако политический резонанс этой инициативы позволит ему напомнить о себе и укрепить позиции в медиапространстве.

*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму