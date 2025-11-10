Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Госдуме усомнились в случайности высказывания японского министра о Курилах

2:25
Мир

Россия не собирается пересматривать вопрос принадлежности Курильских островов и считает их своей территорией. Об этом Pravda.Ru заявила олимпийская чемпионка, первый зампред Комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова.

Итуруп Остров
Фото: commons.wikimedia.org by Vera.vvo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Итуруп Остров

Ранее в Японии разгорелся скандал после заявления министра по делам Окинавы и северных территорий Хитоси Кикавады, которое восприняли как косвенное признание российской принадлежности Курильских островов. После критики со стороны японской общественности чиновник принес извинения.

Журова отметила, что Курильские острова являются российской территорией, и Москва не намерена пересматривать этот вопрос. По ее словам, заявление японского министра лишь подтвердило очевидный факт, который Токио на протяжении десятилетий пытается оспорить.

"Курилы принадлежат Москве, и отдавать их никто не собирается. Министр фактически признал то, что это действительно российская территория. Я сама участвовала в экспедиции на Курильские острова вместе с Русским географическим обществом, где мы давали им названия — тогда это вызвало большой ажиотаж в Японии", — рассказала Журова.

Парламентарий напомнила, что вопрос мирного договора между Россией и Японией остается открытым, хотя его подписание могло бы поставить точку в территориальных спорах. Она отметила, что именно Токио чаще всего избегает юридического оформления отношений, тогда как Москва к этому готова.

"Этот вопрос периодически всплывает, но мы не собираемся ничего менять — эти территории давно наши. Если Япония готова признать это документально и подписать полноценный мирный договор, то тема наконец может быть закрыта. Пока же японская сторона не демонстрирует готовности к такому шагу", — подчеркнула Журова.

Депутат добавила, что у двух стран был этап активного взаимодействия, когда успешно развивались совместные экономические и гуманитарные проекты, включая медицинские. По ее словам, отношения начали ухудшаться лишь после того, как Япония поддалась внешнему давлению. Журова выразила надежду, что со временем диалог будет восстановлен, поскольку России и Японии ближе сотрудничество, чем конфронтация.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

