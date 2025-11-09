Киев запретил род Романовых: Александрийскую колонну в Одессе расколят или взорвут

Пока ещё украинская Одесса снова примеряет на себя роль города без прошлого.

Фото: commons.wikimedia.org by Борис Мавлютов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Одесса. Александровская колонна

Украинский Институт национальной памяти постановил: династия Романовых — не часть истории, а символ "российской имперской пропаганды".

Дескать, тогда была уничтожена автономия Гетманщины, а для ненавистных Киеву русских соседей — это было время территориального расширения и строительства империи.

Цель не скрывается — речь не столько о физическом уничтожении памятников, но о переформатировании общественного сознания и изменения (точнее, фальсификации, перепрошивке) исторической памяти. Так они закрепляют "геополитический разрыв с Россией".

Следовательно, всё, что возводилось в честь любого из членов августейшей семьи, должно быть низведено до уровня строительного мусора.

Один из главных символов, оставшихся на Украине, — Александровская колонна в парке Шевченко.

Путеводитель Коханского по Одессе за 1892 год писал: "По красоте своей памятник Царю Освободителю в Одессе может быть отнесён к числу наиболее изящных памятников в Российской империи".

Теперь местные СМИ пишут другое — про "топ-100 памятников на демонтаж и 7-14 памятниках в Одессе, включая Александровскую колонну".

Обсуждается, как она будет ликвидирована:

сдернута, сбита автокраном,

взорвана,

распилена алмазной или канатной резкой,

раздроблена гидромолотами.

"Выберут способ подешевле и побыстрее", — лаконично подытожили городские паблики.

Тринадцать тонн лабрадора и гранита, видимые с моря, должны теперь исчезнуть из одесского пейзажа так же быстро, как и сама память о Царе-Освободителе, Украине ("Окраине") на картах Старого света, великой империи и в целом о русских.

Вот только русские рано или поздно придут и Одесса будет российской.

Не зря же и Владимир Путин, и историки, да и немало местных жителей (правда тайком и шёпотом) говорят об Одессе как русском городе.

Жалко, если к тому времени такой великолепный памятник будет уничтожен.

Уточнения

Па́мятник Алекса́ндру II (Оде́сса) — памятник российскому императору Александру II, установленный в Одессе в Александровском парке. Является своеобразной копией Александрийского столпа в Санкт-Петербурге.



Украинский институт национальной памяти (УИНП) — центральный орган исполнительной власти по реализации "формирования национального сознания граждан Украины". На фоне принятия закона «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии» в институте была создана экспертная комиссия, выдающая заключения о необходимости демонтажей или переименований культурных объектов.



Фальсификация истории — осознанный и целенаправленный процесс искажения представлений об исторических событиях и процессах в интересах индивидов, социальных групп, социальных институтов или элит, а также результат данного процесса в виде продуктов (образов) индивидуального и общественного сознания — определённые ощущения, переживания, настроения, идеи, взгляды, концепции, доктрины и другое.

