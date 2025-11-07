В Госдуме ответили на запрет шенгенских мультивиз ЕС для россиян

Запрет Еврокомиссии на выдачу россиянам новых мультивиз лишь усугубит разрыв между Россией и странами Европы. Об этом Pravda.Ru заявила олимпийская чемпионка, первый зампред Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Светлана Журова.

Ранее Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых мультивиз россиянам.

Депутат отметила, что решение Еврокомиссии не стало неожиданностью, поскольку европейские власти уже давно ужесточают визовые ограничения для российских граждан. По ее словам, до начала специальной военной операции обсуждалась перспектива постепенной отмены визового режима между Россией и Евросоюзом, однако сейчас ситуация разворачивается в противоположную сторону.

"Это было вполне предсказуемо, ведь Европа последовательно закручивает гайки, включая визовые ограничения. До начала специальной военной операции речь шла о поэтапной отмене виз с Евросоюзом, а теперь процесс пошел в обратную сторону. Сегодня получение европейской визы стало крайне сложным, и тенденция явно движется к дальнейшему ужесточению", — пояснила Журова.

Она подчеркнула, что Москва не будет отвечать зеркально, поскольку интерес граждан ЕС к поездкам в Россию невелик. По словам депутата, России важно сохранить открытость и демонстрировать гостеприимство, несмотря на политические разногласия.

"Мы можем ввести ответные меры, но стоит ли это делать? Европейцы все равно не стремятся массово приезжать в Россию, а нам, напротив, нужно показывать, что страна открыта и готова принимать гостей. Пусть приезжают, знакомятся с Россией, видят, что у нас есть, и формируют собственное мнение", — подчеркнула Журова.

Парламентарий добавила, что туристическая отрасль Европы уже ощущает последствия визовых ограничений, особенно в странах, традиционно популярных среди россиян. В то же время направления с более гибким режимом, такие как Турция, Китай или Северная Корея, могут стать альтернативой и даже выиграть от перераспределения туристических потоков. По словам Журовой, для россиян эта ситуация не станет проблемой — туристические возможности сохраняются, изменится только география поездок.