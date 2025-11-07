Цена урегулирования: как мирные переговоры отразятся на власти Зеленского

Мир

Путь к миру потребует от Киева подтверждения легитимности власти, что может стоить Владимиру Зеленскому политической карьеры. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Петр Колчин.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своих соцсетях заявил, что мир с президентом Украины Владимиром Зеленским невозможен, поэтому западные страны могут его устранить, чтобы добиться завершения украинского конфликта.

Колчин отметил, что противоречие между легитимностью украинской власти и возможностью мирного урегулирования очевидно. Он напомнил, что Россия не считает Зеленского легитимным президентом, и это создает препятствия для переговоров. По словам эксперта, подобные сомнения существуют и внутри Украины, и в Европе.

"Власть Зеленского вызывает настороженность у многих украинских политиков и становится фактором, мешающим достижению мира. Многое зависит от внутренних и внешнеполитических раскладов, ведь для сил, не заинтересованных в урегулировании, таких как Британия, Зеленский остается более удобным вариантом", — подчеркнул он.

Политолог добавил, что страны Европы пока пребывают в неопределенности, а окружение украинского лидера намерено удерживать его у власти до последнего. Колчин полагает, что изменения в Киеве могут произойти лишь под внешним давлением.