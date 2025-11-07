Журналисты степей поют оду убийце: казахи назвали Гитлера спасителем от СССР

Заявления казахстанских блогеров и историков о "спасительной роли Гитлера" вызвали широкий общественный резонанс и обвинения в оправдании нацизма. Об этом сообщает издание EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестный автор Адольф Гитлер

Поводом для дискуссии стало интервью на YouTube-канале журналистки Майи Бекбаевой, где гости программы утверждали, что нападение Германии на СССР якобы предотвратило полное истребление казахов сталинским режимом.

Фраза о том, что "Гитлер спас казахов от сталинской коллективизации", прозвучала в передаче без опровержения, что вызвало волну критики в казахстанском сегменте интернета. Телеграм-канал RedKazakh назвал подобные высказывания недопустимыми и подчеркнул, что подобная риторика является фактическим оправданием нацизма.

"Если бы не нападение Германии на СССР, то казахов бы полностью истребили. Так говорят историки в гостях у Майи Бекбаевой. Что это как не оправдание нацизма? Да за это сажать надо", — пишет RedKazakh.

Редакторы канала напомнили, что подобные попытки "реабилитации" Гитлера в казахстанском медиапространстве происходили и раньше. В частности, в 2014 году журнал "Жулдыздар отбасы" ("Звёздная семья") посвятил целый выпуск фигуре Гитлера, назвав его "человеком-легендой".

В том выпуске автор использовал цитаты из "Майн Кампф" и опубликовал статью под заголовком "Гитлер — не фашист". Тогда, как отмечает RedKazakh, автор публикации отделался незначительным штрафом. Сегодня, спустя десять лет, подобные заявления вновь звучат в публичном пространстве — но уже в цифровой среде, где охват аудитории гораздо шире.

Критики видят в этом опасную тенденцию — попытку идеологического ревизионизма, направленного против советского наследия и союзнических связей Казахстана с Россией. По мнению аналитиков, такая риторика формирует у части общества искажённое представление о Второй мировой войне, превращая агрессора в "спасителя".

RedKazakh в своём комментарии также указывает на внутренние противоречия в позициях авторов подобных заявлений. "Если Гитлер, по мнению уже не малочисленной группы Казнета, нес освобождение казахам, тогда почему эти же пользователи сравнивают Владимиром Путина с Гитлером? Ну где тут логика?" — говорится в публикации.

По мнению экспертов, подобные парадоксы демонстрируют, как политические оценки подменяют историческую реальность. В результате на смену памяти о трагических событиях XX века приходит поверхностная идеологическая игра, опасная своей безответственностью.