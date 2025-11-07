Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мини-тираны на мягких лапах: в чём секрет кошачьей любви без послушания и правил
Фуры дождались: Литва сдалась и открывает границу для застрявших в Белоруссии грузовиков
Депутатский голод: председатель новосибирских пенсионеров объявил войну однопартийцам
Топливный аппетит растёт без причины? Проверь эти детали, пока бак не опустел окончательно
Наркоимперия под Москвой: двое москвичей 2 года варили амфетамин на всю страну
Разоблачение века: BBC фабрикует новости о Трампе и Израиле
После тяжёлой утраты певица Натали выходит к публике: новогодняя ночь изменит всё
Голодовка по-новосибирски: политик требует справедливости ценой собственного здоровья
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых

Журналисты степей поют оду убийце: казахи назвали Гитлера спасителем от СССР

Мир

Заявления казахстанских блогеров и историков о "спасительной роли Гитлера" вызвали широкий общественный резонанс и обвинения в оправдании нацизма. Об этом сообщает издание EADaily.

Адольф Гитлер
Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестный автор
Адольф Гитлер

Поводом для дискуссии стало интервью на YouTube-канале журналистки Майи Бекбаевой, где гости программы утверждали, что нападение Германии на СССР якобы предотвратило полное истребление казахов сталинским режимом.

Фраза о том, что "Гитлер спас казахов от сталинской коллективизации", прозвучала в передаче без опровержения, что вызвало волну критики в казахстанском сегменте интернета. Телеграм-канал RedKazakh назвал подобные высказывания недопустимыми и подчеркнул, что подобная риторика является фактическим оправданием нацизма.

"Если бы не нападение Германии на СССР, то казахов бы полностью истребили. Так говорят историки в гостях у Майи Бекбаевой. Что это как не оправдание нацизма? Да за это сажать надо", — пишет RedKazakh.

Редакторы канала напомнили, что подобные попытки "реабилитации" Гитлера в казахстанском медиапространстве происходили и раньше. В частности, в 2014 году журнал "Жулдыздар отбасы" ("Звёздная семья") посвятил целый выпуск фигуре Гитлера, назвав его "человеком-легендой".

В том выпуске автор использовал цитаты из "Майн Кампф" и опубликовал статью под заголовком "Гитлер — не фашист". Тогда, как отмечает RedKazakh, автор публикации отделался незначительным штрафом. Сегодня, спустя десять лет, подобные заявления вновь звучат в публичном пространстве — но уже в цифровой среде, где охват аудитории гораздо шире.

Критики видят в этом опасную тенденцию — попытку идеологического ревизионизма, направленного против советского наследия и союзнических связей Казахстана с Россией. По мнению аналитиков, такая риторика формирует у части общества искажённое представление о Второй мировой войне, превращая агрессора в "спасителя".

RedKazakh в своём комментарии также указывает на внутренние противоречия в позициях авторов подобных заявлений. "Если Гитлер, по мнению уже не малочисленной группы Казнета, нес освобождение казахам, тогда почему эти же пользователи сравнивают Владимиром Путина с Гитлером? Ну где тут логика?" — говорится в публикации.

По мнению экспертов, подобные парадоксы демонстрируют, как политические оценки подменяют историческую реальность. В результате на смену памяти о трагических событиях XX века приходит поверхностная идеологическая игра, опасная своей безответственностью.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Домашние животные
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Домашние животные
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Авто
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Популярное
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму

Битва за Волчанск близится к завершению, ВС РФ контролируют большую часть города и расширяют буферную зону. Что это значит для Харькова и всей линии фронта?

Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы Любовь Степушова
Слова, которых никто не ждал: Назаров* напомнил о себе — и публика взорвалась от негодования
Секрет, о котором не пишут в инструкции: что произойдёт, если зажать две кнопки стеклоподъёмников
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Последние материалы
Топливный аппетит растёт без причины? Проверь эти детали, пока бак не опустел окончательно
Наркоимперия под Москвой: двое москвичей 2 года варили амфетамин на всю страну
Разоблачение века: BBC фабрикует новости о Трампе и Израиле
После тяжёлой утраты певица Натали выходит к публике: новогодняя ночь изменит всё
Голодовка по-новосибирски: политик требует справедливости ценой собственного здоровья
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Банки играют в щедрость: стоит ли доверять декабрьским вкладам и как получить максимальную выгоду
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Раз в месяц или раз в сезон: какой график стрижки действительно сохраняет длину
Фрески Карала раскрыли тайну: как древняя цивилизация адаптировалась к мегазасухе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.