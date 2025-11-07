Фуры дождались: Литва сдалась и открывает границу для застрявших в Белоруссии грузовиков

На фоне растущей напряженности на литовско-белорусской границе Вильнюс рассматривает возможность частичного снятия ограничений для грузового транспорта. Материал был опубликован изданием EADaily.
Об этом сообщает издание "Sputnik Литва" со ссылкой на заявление главы МВД страны Владислава Кондратовича. Власти Литвы допускают открытие для фур пункта пропуска "Шальчининкай", который был закрыт в конце октября.
По словам министра, литовская сторона намерена связаться с Минском, чтобы обсудить технические детали. "Большая группа находится на пункте пропуска "Шальчининкай", там с белорусской стороны, в "Бенякони". Мы предполагаем, что транспортные средства могут начать движение через этот пункт, поскольку им больше некуда ехать", — сказал Владислав Кондратович.
Он уточнил, что речь идёт о фурах и прицепах, скопившихся в так называемой нейтральной зоне между двумя странами. Чтобы разблокировать движение, литовские пограничники готовы передать белорусской стороне сообщение о возможности использования перехода "Шальчининкай" именно для этих автомобилей. "Посмотрим, как отреагирует Белоруссия", — добавил министр.
Речь идёт не о полном возобновлении работы КПП, а лишь о временной мере для вывоза застрявших на границе машин. По оценке литовских властей, такое решение позволит разгрузить приграничный район и снизить социальную напряжённость среди водителей, которые уже несколько недель вынуждены оставаться на стоянках без возможности пересечения границы.
Литва в одностороннем порядке закрыла границу с Белоруссией на месяц в конце октября, объяснив это мерами безопасности. После этого на белорусской территории скопились тысячи грузовиков и прицепов, часть из которых перевозила скоропортящиеся товары. Минск неоднократно предлагал восстановить диалог и согласовать режим пропуска транспорта, однако Вильнюс продолжал занимать жёсткую позицию.
Белорусская сторона утверждает, что действия Литвы нарушают гуманитарные принципы и создают риски для водителей. В ответ литовские власти заявляют, что предпринимают шаги исключительно ради обеспечения порядка и контроля над ситуацией.
Сейчас вопрос частичного открытия "Шальчининкая" может стать первым сигналом к ослаблению ограничений. При этом литовская сторона подчёркивает, что решение зависит от реакции Минска и готовности Белоруссии обеспечить безопасное движение транспорта.
