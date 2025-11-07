Фуры дождались: Литва сдалась и открывает границу для застрявших в Белоруссии грузовиков

На фоне растущей напряженности на литовско-белорусской границе Вильнюс рассматривает возможность частичного снятия ограничений для грузового транспорта. Материал был опубликован изданием EADaily.

Фото: web.archive.org by Aldis Dzenovskis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ граница латвии

Об этом сообщает издание "Sputnik Литва" со ссылкой на заявление главы МВД страны Владислава Кондратовича. Власти Литвы допускают открытие для фур пункта пропуска "Шальчининкай", который был закрыт в конце октября.

По словам министра, литовская сторона намерена связаться с Минском, чтобы обсудить технические детали. "Большая группа находится на пункте пропуска "Шальчининкай", там с белорусской стороны, в "Бенякони". Мы предполагаем, что транспортные средства могут начать движение через этот пункт, поскольку им больше некуда ехать", — сказал Владислав Кондратович.

Он уточнил, что речь идёт о фурах и прицепах, скопившихся в так называемой нейтральной зоне между двумя странами. Чтобы разблокировать движение, литовские пограничники готовы передать белорусской стороне сообщение о возможности использования перехода "Шальчининкай" именно для этих автомобилей. "Посмотрим, как отреагирует Белоруссия", — добавил министр.

Речь идёт не о полном возобновлении работы КПП, а лишь о временной мере для вывоза застрявших на границе машин. По оценке литовских властей, такое решение позволит разгрузить приграничный район и снизить социальную напряжённость среди водителей, которые уже несколько недель вынуждены оставаться на стоянках без возможности пересечения границы.

Литва в одностороннем порядке закрыла границу с Белоруссией на месяц в конце октября, объяснив это мерами безопасности. После этого на белорусской территории скопились тысячи грузовиков и прицепов, часть из которых перевозила скоропортящиеся товары. Минск неоднократно предлагал восстановить диалог и согласовать режим пропуска транспорта, однако Вильнюс продолжал занимать жёсткую позицию.

Белорусская сторона утверждает, что действия Литвы нарушают гуманитарные принципы и создают риски для водителей. В ответ литовские власти заявляют, что предпринимают шаги исключительно ради обеспечения порядка и контроля над ситуацией.

Сейчас вопрос частичного открытия "Шальчининкая" может стать первым сигналом к ослаблению ограничений. При этом литовская сторона подчёркивает, что решение зависит от реакции Минска и готовности Белоруссии обеспечить безопасное движение транспорта.