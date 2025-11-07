Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рост на 70% стал ловушкой: реальные цифры по вводу жилья говорят о глубоком кризисе
Не враг, а союзник здоровья: сколько ложек масла в день принесут пользу и не добавят килограммы
Журналисты степей поют оду убийце: казахи назвали Гитлера спасителем от СССР
Мини-тираны на мягких лапах: в чём секрет кошачьей любви без послушания и правил
Депутатский голод: председатель новосибирских пенсионеров объявил войну однопартийцам
Топливный аппетит растёт без причины? Проверь эти детали, пока бак не опустел окончательно
Наркоимперия под Москвой: двое москвичей 2 года варили амфетамин на всю страну
Разоблачение века: BBC фабрикует новости о Трампе и Израиле
После тяжёлой утраты певица Натали выходит к публике: новогодняя ночь изменит всё

Фуры дождались: Литва сдалась и открывает границу для застрявших в Белоруссии грузовиков

Мир

На фоне растущей напряженности на литовско-белорусской границе Вильнюс рассматривает возможность частичного снятия ограничений для грузового транспорта. Материал был опубликован изданием EADaily.

граница латвии
Фото: web.archive.org by Aldis Dzenovskis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
граница латвии

Об этом сообщает издание "Sputnik Литва" со ссылкой на заявление главы МВД страны Владислава Кондратовича. Власти Литвы допускают открытие для фур пункта пропуска "Шальчининкай", который был закрыт в конце октября.

По словам министра, литовская сторона намерена связаться с Минском, чтобы обсудить технические детали. "Большая группа находится на пункте пропуска "Шальчининкай", там с белорусской стороны, в "Бенякони". Мы предполагаем, что транспортные средства могут начать движение через этот пункт, поскольку им больше некуда ехать", — сказал Владислав Кондратович.

Он уточнил, что речь идёт о фурах и прицепах, скопившихся в так называемой нейтральной зоне между двумя странами. Чтобы разблокировать движение, литовские пограничники готовы передать белорусской стороне сообщение о возможности использования перехода "Шальчининкай" именно для этих автомобилей. "Посмотрим, как отреагирует Белоруссия", — добавил министр.

Речь идёт не о полном возобновлении работы КПП, а лишь о временной мере для вывоза застрявших на границе машин. По оценке литовских властей, такое решение позволит разгрузить приграничный район и снизить социальную напряжённость среди водителей, которые уже несколько недель вынуждены оставаться на стоянках без возможности пересечения границы.

Литва в одностороннем порядке закрыла границу с Белоруссией на месяц в конце октября, объяснив это мерами безопасности. После этого на белорусской территории скопились тысячи грузовиков и прицепов, часть из которых перевозила скоропортящиеся товары. Минск неоднократно предлагал восстановить диалог и согласовать режим пропуска транспорта, однако Вильнюс продолжал занимать жёсткую позицию.

Белорусская сторона утверждает, что действия Литвы нарушают гуманитарные принципы и создают риски для водителей. В ответ литовские власти заявляют, что предпринимают шаги исключительно ради обеспечения порядка и контроля над ситуацией.

Сейчас вопрос частичного открытия "Шальчининкая" может стать первым сигналом к ослаблению ограничений. При этом литовская сторона подчёркивает, что решение зависит от реакции Минска и готовности Белоруссии обеспечить безопасное движение транспорта.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Авто
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Домашние животные
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Новости спорта
Присед как инвестиция в тело: плюсы и минусы, о которых молчат фитнес-рекламы
Популярное
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму

Битва за Волчанск близится к завершению, ВС РФ контролируют большую часть города и расширяют буферную зону. Что это значит для Харькова и всей линии фронта?

Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей Сергей Милешкин Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы Любовь Степушова
Слова, которых никто не ждал: Назаров* напомнил о себе — и публика взорвалась от негодования
Секрет, о котором не пишут в инструкции: что произойдёт, если зажать две кнопки стеклоподъёмников
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Штиль на грани безумия: как один спокойный день сделал океан тихим — на века
Последние материалы
Топливный аппетит растёт без причины? Проверь эти детали, пока бак не опустел окончательно
Наркоимперия под Москвой: двое москвичей 2 года варили амфетамин на всю страну
Разоблачение века: BBC фабрикует новости о Трампе и Израиле
После тяжёлой утраты певица Натали выходит к публике: новогодняя ночь изменит всё
Голодовка по-новосибирски: политик требует справедливости ценой собственного здоровья
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Банки играют в щедрость: стоит ли доверять декабрьским вкладам и как получить максимальную выгоду
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Раз в месяц или раз в сезон: какой график стрижки действительно сохраняет длину
Фрески Карала раскрыли тайну: как древняя цивилизация адаптировалась к мегазасухе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.