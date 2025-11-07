Разоблачение века: BBC фабрикует новости о Трампе и Израиле

Когда-то британская BBC считалась эталоном журналистской объективности. Её репортажи цитировали во всём мире, а стандарты работы служили ориентиром для редакций от Лондона до Сингапура. О падении издания рассказывает материал EADaily.

Однако новый скандал вокруг корпорации ставит под сомнение этот образ. Об этом сообщает издание The European Conservative, ссылаясь на материалы, опубликованные The Telegraph.

Поводом для обсуждения стало внутреннее досье, подготовленное бывшим советником комитета BBC по редакционной политике Майклом Прескоттом. В документе говорится, что корпорация систематически нарушает собственные стандарты и манипулирует фактами. Особенно резонансной стала история с фильмом студии Panorama, вышедшим перед президентскими выборами в США.

В этом фильме Дональд Трамп будто бы призывает сторонников к штурму Капитолия.

На экране он говорит: "Мы пойдем в Капитолий, я буду с вами, и мы будем сражаться. Мы будем драться как черти". На деле речь оказалась смонтированной: объединены фразы, произнесённые с часовым промежутком. В оригинале Трамп призывал "мирно и патриотично заставить услышать ваш голос". По словам Прескотта, руководство знало об ошибке, но "отказалось признать факт нарушения стандартов".

Бывший советник направил досье совету директоров BBC после того, как комитет по стандартам, по его словам, проигнорировал неоднократные предупреждения. Он назвал ситуацию "очень и очень опасным прецедентом" для всей системы редакционного контроля.

В документе приводятся и другие примеры искажений. Перед выборами BBC сообщила, что Трамп якобы призывал "расстрелять" республиканку Лиз Чейни. Источник цитировал его фразу: "Давайте поставим её с винтовкой и начнем по ней стрелять из девяти стволов". В действительности Трамп использовал метафору, говоря о "ястребах войны" в Вашингтоне. Тем не менее редакторы представили его слова как прямой призыв к насилию.

Похожие обвинения Прескотт выдвигает в адрес арабской службы BBC. По его утверждению, она "минимизировала страдания израильтян" в репортажах о конфликте с ХАМАС, тогда как заявления против Израиля "немедленно давались в эфир".

В публикациях о массовых захоронениях в Газе, отмечается в досье, факты были поданы таким образом, чтобы обвинить израильские силы обороны, хотя свидетельства указывали на обратное.

Особое внимание Прескотт уделил кадровым проблемам. Он утверждает, что BBC допускала к эфиру журналистов, открыто симпатизировавших ХАМАС и распространявших антисемитские заявления в соцсетях.

Один из таких репортёров, по данным The Telegraph, писал, что хотел бы "жечь евреев, как это делал Гитлер". Другой называл палестинских боевиков "героями", а израильтян — "дьяволами". Несмотря на подобные публикации, эти журналисты неоднократно появлялись в кадре в бронежилетах с надписью "Пресса". BBC позже назвала их "свободными очевидцами", но не опровергла факт сотрудничества.

Эти эпизоды, по мнению автора досье, демонстрируют, как далеко ушла корпорация от принципов беспристрастности. "BBC утратила право читать аудитории лекции о дезинформации, когда сама систематически распространяет искажённые сведения", — отмечается в The European Conservative.

Прескотт считает, что речь идёт не о случайных ошибках, а об общей идеологической тенденции. Он описывает её как "захват корпорации активистами", для которых идеология важнее фактов. Когда-то BBC была символом доверия, теперь же каждую неделю оказывается в центре нового скандала.