В России ответили на планы ЕС ограничить выдачу шенгенских виз для россиян

Мир

Инициатива Евросоюза о прекращении выдачи россиянам шенгенских мультивиз бессмысленна и вредна для самой Европы. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Фото: www.flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ флаг европейского союза

Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что Евросоюз на этой неделе может прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз.

Сенатор отметил, что подобная мера не имеет рационального объяснения, ведь европейские страны получают от российских туристов лишь прибыль. По его словам, инициатива отражает стремление Евросоюза продемонстрировать антироссийскую позицию любой ценой, после того как санкционная политика не принесла ожидаемого результата.

"Решение Евросоюза — очередная глупость, за которой стоит Урсула фон дер Ляйен. Российские туристы приносят Европе только доход, а не убытки. Сейчас Евросоюз не выглядит привлекательным направлением для поездок. Уверен, вскоре европейцы сами будут заинтересованы в возвращении российских путешественников", — заявил Джабаров.

Он также добавил, что ограничения ударят прежде всего по экономике самих европейских стран. В качестве примера сенатор привел Финляндию, где после сокращения потока российских туристов потери достигают миллиона евро в день.