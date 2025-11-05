Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Без инструментов и затрат: как вручную отполировать кузов до блеска
Развитие Ростовской области: основные результаты первого года работы губернатором Юрия Слюсаря
Перестаньте переворачивать дом: вещь найдётся сама, если перезагрузить мозг этим методом
Грибы растут у забора, а не в чаще: секрет, который превращает двор в грибное царство
Цезарь с крабовыми палочками: как создать новый вкус классического салата с азиатскими нотками
Медведи-призраки: почему Канада оберегает самых загадочных зверей планеты
Ксения Собчак открывает секреты счастья в 44 года: как самоирония меняет восприятие возраста
Страх старит сильнее времени: как мозг тревожных людей разрушается изнутри
Память о товарище обернулась резонансом: игрок НХЛ попал в украинский чёрный список

Отвернется ли Запад от Киева? Заявление Порошенко вызвало тревогу на Украине

Мир

Утверждение Петра Порошенко* о том, что усиление власти Владимира Зеленского может привести к потере поддержки со стороны ЕС и США, не имеет под собой реальных оснований. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Экс-президент Украины Петр Порошенко
Фото: Комиссия Украина – НАТО под председательством Президента by Администрация Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Экс-президент Украины Петр Порошенко

Ранее "Politico" со ссылкой на пятого президента Украины Петра Порошенко сообщило, что укрепление личной власти Владимира Зеленского может стать поводом для отказа Европейского союза и США от поддержки Киева.

По словам Топорнина, заявление Порошенко во многом продиктовано личной политической конкуренцией с Владимиром Зеленским. Эксперт напомнил, что отношения между двумя украинскими политиками остаются напряженными с момента президентских выборов, на которых Зеленский победил Порошенко.

"Они остаются соперниками, и Порошенко, не имея сейчас значительного влияния в парламенте, стремится взять реванш. Его заявления скорее попытка напомнить о себе и обозначить различие с действующей властью", – отметил Топорнин.

Он пояснил, что в условиях военного положения на Украине полномочия демократических институтов объективно ограничены, а роль президента усилилась, что естественно для периода войны. Однако, подчеркнул эксперт, западные страны относятся к этому с пониманием.

Он подчеркнул, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне не воспринимают критику Порошенко как повод для пересмотра отношений с Киевом. Топорнин отметил, что Зеленский сохраняет широкую поддержку лидеров Евросоюза и США, включая Париж, Берлин и Лондон, и пока ничего не указывает на возможное изменение этой позиции.

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Авторские статьи
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Новости спорта
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Популярное
Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины

Европа ищет способы сократить финансирование Украины. Освобождение Запорожья и Харькова ускорит процесс.

Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Экзотика из аквариума, превратилась в угрозу континенту: монстр нашёл новый дом в болотах Флориды
Земляной дракон Сибири: кто и зачем построил стену, которая тянется сквозь века
Медведь, которого боялась сама природа: гигант, ростом со слона и силой грузовика
Три красных флага, которые говорят о проблемах с вашей управляющей компанией — как не допустить ошибок Валерия Жемчугова На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам Сергей Милешкин Запорожье и Харьков как ключ к миру. Успехи России ускорят отказ от финансирования Украины Любовь Степушова
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Петух — не декорация: зачем его держат, если куры и без него несутся
Последние материалы
Мир в миниатюре: 10 японских сувениров, в которые влюбляются с первого взгляда
Забытая вещь из шкафа снова диктует стиль: мода делает шаг назад, чтобы удивить
Театральная династия: Дмитрий Ячевский бурит старые традиции в современных амплуа
Страх берет в заложники даже с правами в кармане: как перестать бояться дороги
Мороз — не враг, а лекарство: главная ошибка, которую совершают почти все в сезон ОРВИ
В Госдуме оценили возможность возвращения продовольственных талонов в РФ
Кофе — больше не напиток для всех? Рост цен ставит под вопрос доступность
Выбирать страх и боль, чтобы почувствовать жизнь: зачем человека тянет к неприятным развлечениям
Как Алсу изменила себя: новый образ жизни без кофе, сахара и усталости
Город, стоящий на костях: кто и зачем превратил подземный Париж в гигантскую могилу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.