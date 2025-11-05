Отвернется ли Запад от Киева? Заявление Порошенко вызвало тревогу на Украине

Утверждение Петра Порошенко* о том, что усиление власти Владимира Зеленского может привести к потере поддержки со стороны ЕС и США, не имеет под собой реальных оснований. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru выразил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Ранее "Politico" со ссылкой на пятого президента Украины Петра Порошенко сообщило, что укрепление личной власти Владимира Зеленского может стать поводом для отказа Европейского союза и США от поддержки Киева.

По словам Топорнина, заявление Порошенко во многом продиктовано личной политической конкуренцией с Владимиром Зеленским. Эксперт напомнил, что отношения между двумя украинскими политиками остаются напряженными с момента президентских выборов, на которых Зеленский победил Порошенко.

"Они остаются соперниками, и Порошенко, не имея сейчас значительного влияния в парламенте, стремится взять реванш. Его заявления скорее попытка напомнить о себе и обозначить различие с действующей властью", – отметил Топорнин.

Он пояснил, что в условиях военного положения на Украине полномочия демократических институтов объективно ограничены, а роль президента усилилась, что естественно для периода войны. Однако, подчеркнул эксперт, западные страны относятся к этому с пониманием.

Он подчеркнул, ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне не воспринимают критику Порошенко как повод для пересмотра отношений с Киевом. Топорнин отметил, что Зеленский сохраняет широкую поддержку лидеров Евросоюза и США, включая Париж, Берлин и Лондон, и пока ничего не указывает на возможное изменение этой позиции.

