Расовая война в США набирает обороты после победы Мамдани в Нью-Йорке

Мир » Северная Америка » США и Канада

Глобалисты ликуют, победа Мамдани в Нью-Йорке дала им надежду на то, что ненавистный Трамп будет скинут с пьедестала. Расовая война в США выходит на новый уровень.

Зохран Мамдани, мэр Нью-Йорка
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Bingjiefu He, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зохран Мамдани, мэр Нью-Йорка

Нью-Йорк стал мусульманским городом

На выборах мэра крупнейшего города США Нью-Йорка победу одержал мусульманский социалист рэпер Зоран Мамдани, набравший 50,4% голосов.

В своей речи после победы он заявил, что его победа указывает путь к победе над президентом США Дональдом Трампом.

"Если кто-то и может показать стране, преданной Трампом, как его победить, так это город, который его породил", — сказал он.

В США считают, что за несистемного демократа Мамдани проголосовала азиатская молодёжь, поддержавшая его антиизраильскую позицию, а также те, кого привлекают его социальные инициативы. Демография решает всё. Сто лет назад белое население Нью-Йорка составляло 94%, а сегодня — всего лишь 32%. Последствия закономерны: большинство иммигрантов-мусульман из Азии и Африки проголосовало за Мамдани, который даже не родился в США.

Победа Мамдани — это протест против господства белых

Главный протест этих людей очевиден, он направлен против белых американцев, которые продолжают занимать "господствующее положение" в обществе. В этой теории мигрант-миллионер (Мамдани) угнетён сильнее, чем белый мусорщик. Его одобрительные высказывания о своей мусульманской вере также соответствуют этому нарративу.

Нельзя не упомянуть влиятельных сторонников Мамдани. Это Алекс Сорос и экс-президент Барак Обама, а также Совет по американо-исламским отношениям, связанный с "Братьями-мусульманами"*. Эта тенденция слияния либералов с исламистами уже весьма заметна и в Западной Европе.

Конечно, социальные инициативы: бесплатный транспорт, питание, уход за детьми, доступные кредиты и жильё, — это отличные предвыборные лозунги, но со времён таких же лозунгов у Обамы разница в уровне жизни между богатыми и бедными в США стала ещё более выраженной.

Белая Америка будет бороться

Для большинства белых американцев победа Мамдани говорит о том, что их страна завоёвывается чужаками. Трамп победил именно на антииммигрантском запросе, который после победы Мамдани только усилится. Трамп будет бороться, чтобы не потерять электорат. Он урежет федеральное финансирование и уже заморозил деньги на два ключевых инфраструктурных проекта Нью-Йорка:

  1. железнодорожный туннель под рекой Гудзон до Нью-Джерси
  2. и расширение метро.

Он также введёт войска в город по примеру Лос-Анджелеса, Чикаго, Вашингтона и Портленда под предлогом его небезопасности при "коммунисте" Мамдани и сделает Нью-Йорк эпицентром иммиграционного контроля. Это окончательно радикализирует обстановку в США.

Для России расовая, классовая, территориальная и любая другая война в этой стране — позитивный момент, так как ослабляет противника в многочисленных прокси-войнах, которые Россия ведёт с США не только на Украине.

*- организация, признанная террористической, запрещена в РФ.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
