Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одно движение — и другое лицо: как чёлка меняет образ без радикальной стрижки
В фильме Письмо Деду Морозу сбываются все детские мечты героя: Наталия Орейро — лишь начало
Южная Корея глазами туриста: место, где будущее уже наступило среди древних пагод
Кошка не чемодан: почему этот способ опасен для животного и как поднимать кошку правильно
Каждое движение — как глоток молодости: утренняя зарядка, которая работает как антивозрастной ритуал
Бассейн будто стирает лишние килограммы — но причина заставляет насторожиться
Пар в плену стекла: одно движение полотенцем — и посуда сухая, как под солнцем
Новый фильм Кэтрин Бигелоу Дом из динамита: как журналистика и кино объединились
Цена свободы: во сколько американцам уже обошлись тарифы Трампа

Трамп раскрыл карты: ядерная мощь России и Китая вызвала шок в США — к чему идёт мир

2:55
Мир

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу CBS News публично констатировал значительный масштаб ядерных арсеналов двух мировых держав.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Глава Белого дома прямо указал на то, что и Россия, и Китай обладают мощным потенциалом в этой сфере.

"У России много ядерного оружия, и у Китая будет много ядерного оружия", — заявил Трамп, акцентируя внимание на текущих и перспективных вызовах в области стратегической безопасности.

Решение США о возобновлении испытаний и реакция России

Это заявление прозвучало на фоне резкого обострения риторики и практических шагов в сфере ядерных вооружений. Накануне, 30 октября, Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону немедленно начать подготовку к возобновлению испытаний ядерного оружия. В качестве обоснования этого решения, способного кардинально изменить сложившийся мировой порядок, американский лидер сослался на действия "других ядерных держав".

Данный шаг администрации США был воспринят как прямая ответная мера на недавние заявления президента России Владимира Путина об успешном испытании новейшей крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник", обладающей практически неограниченной дальностью полета. Вашингтон не проводил полноценных ядерных испытаний с 1992 года, соблюдая сложившийся де-факто международный мораторий.

Позиция Москвы: соблюдение моратория и готовность к действиям

Официальная позиция Москвы по данному вопросу была незамедлительно озвучена пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Он подчеркнул, что испытания таких комплексов, как "Буревестник" и подводный беспилотный аппарат "Посейдон", не подпадают под действие моратория на ядерные испытания, поскольку не сопровождаются ядерным взрывом. При этом Песков четко обозначил, что о проведении кем-либо подобных взрывов российской стороне не известно.

Одновременно с этим Кремль дал понять, что сохраняет за собой право на асимметричный ответ в случае, если какая-либо страна решится нарушить существующие договоренности.

"РФ будет действовать по ситуации, если какая-то страна нарушит мораторий на ядерные испытания", — заявил Дмитрий Песков.

Эта формулировка указывает на то, что в случае возобновления испытаний США Россия оставляет за собой свободу действий для защиты своих национальных интереов и поддержания стратегического паритета. Сложившаяся ситуация знаменует собой новый виток напряженности и потенциально гонки ядерных вооружений, которая была заморожена на протяжении последних десятилетий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Наука и техника
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Экономика и бизнес
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Европа в хаосе: тысячи рейсов отменены, пассажиры заперты в аэропортах
Туризм
Европа в хаосе: тысячи рейсов отменены, пассажиры заперты в аэропортах
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Европа в хаосе: тысячи рейсов отменены, пассажиры заперты в аэропортах
Европа в хаосе: тысячи рейсов отменены, пассажиры заперты в аэропортах
Последние материалы
Одно движение — и другое лицо: как чёлка меняет образ без радикальной стрижки
В фильме Письмо Деду Морозу сбываются все детские мечты героя: Наталия Орейро — лишь начало
Южная Корея глазами туриста: место, где будущее уже наступило среди древних пагод
Кошка не чемодан: почему этот способ опасен для животного и как поднимать кошку правильно
Каждое движение — как глоток молодости: утренняя зарядка, которая работает как антивозрастной ритуал
Бассейн будто стирает лишние килограммы — но причина заставляет насторожиться
Пар в плену стекла: одно движение полотенцем — и посуда сухая, как под солнцем
Новый фильм Кэтрин Бигелоу Дом из динамита: как журналистика и кино объединились
Цена свободы: во сколько американцам уже обошлись тарифы Трампа
Трамп раскрыл карты: ядерная мощь России и Китая вызвала шок в США — к чему идёт мир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.