Трамп раскрыл карты: ядерная мощь России и Китая вызвала шок в США — к чему идёт мир

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу CBS News публично констатировал значительный масштаб ядерных арсеналов двух мировых держав.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Глава Белого дома прямо указал на то, что и Россия, и Китай обладают мощным потенциалом в этой сфере.

"У России много ядерного оружия, и у Китая будет много ядерного оружия", — заявил Трамп, акцентируя внимание на текущих и перспективных вызовах в области стратегической безопасности.

Решение США о возобновлении испытаний и реакция России

Это заявление прозвучало на фоне резкого обострения риторики и практических шагов в сфере ядерных вооружений. Накануне, 30 октября, Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону немедленно начать подготовку к возобновлению испытаний ядерного оружия. В качестве обоснования этого решения, способного кардинально изменить сложившийся мировой порядок, американский лидер сослался на действия "других ядерных держав".

Данный шаг администрации США был воспринят как прямая ответная мера на недавние заявления президента России Владимира Путина об успешном испытании новейшей крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник", обладающей практически неограниченной дальностью полета. Вашингтон не проводил полноценных ядерных испытаний с 1992 года, соблюдая сложившийся де-факто международный мораторий.

Позиция Москвы: соблюдение моратория и готовность к действиям

Официальная позиция Москвы по данному вопросу была незамедлительно озвучена пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Он подчеркнул, что испытания таких комплексов, как "Буревестник" и подводный беспилотный аппарат "Посейдон", не подпадают под действие моратория на ядерные испытания, поскольку не сопровождаются ядерным взрывом. При этом Песков четко обозначил, что о проведении кем-либо подобных взрывов российской стороне не известно.

Одновременно с этим Кремль дал понять, что сохраняет за собой право на асимметричный ответ в случае, если какая-либо страна решится нарушить существующие договоренности.

"РФ будет действовать по ситуации, если какая-то страна нарушит мораторий на ядерные испытания", — заявил Дмитрий Песков.

Эта формулировка указывает на то, что в случае возобновления испытаний США Россия оставляет за собой свободу действий для защиты своих национальных интереов и поддержания стратегического паритета. Сложившаяся ситуация знаменует собой новый виток напряженности и потенциально гонки ядерных вооружений, которая была заморожена на протяжении последних десятилетий.