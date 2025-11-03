Тайный альянс? Зачем Финляндия пытается помирить Россию и США: раскрыт секрет

Президент Финляндии Александр Стубб выступил с предложением организовать новые переговоры между лидерами России и США.

Фото: Сайт Северного сотрудничества (norden.org) by Magnus Fröderberg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Финский президент Александр Стубб

По информации финской телерадиокомпании Yle, он озвучил эту идею в ходе выступления на Национальных курсах по обороне. Стубб предположил, что встречу Владимира Путина и Дональда Трампа можно было бы провести в рамках предстоящего саммита G20 в Йоханнесбурге в конце ноября.

Почему саммит отменили и каковы перспективы

Изначально планы на встречу уже были: во время телефонного разговора 16 октября президенты договорились о проведении саммита в Будапеште. Однако спустя неделю Дональд Трамп объявил об отмене встречи, пояснив, что, по его мнению, она не достигнет на данный момент желаемой цели. При этом американский лидер оставил возможность для диалога в будущем, подтвердив настрой на разрешение украинского кризиса.

Владимир Путин, комментируя эту ситуацию, предположил, что речь идет не об отказе, а о переносе саммита. Российский президент подчеркнул, что подходить к такому важному мероприятию без должной подготовки было бы ошибкой.

Позиции сторон и ядерный вопрос

В своем выступлении Александр Стубб уделил особое внимание вопросам безопасности.

"Североатлантический альянс обеспечивает ядерную защиту Финляндии", — заявил Стубб.

Тем самым лидер Финляндии акцентировал роль НАТО для своей страны.

Со своей стороны, Владимир Путин ранее указывал на наличие множества направлений для потенциального сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Ключевым условием для этого, по его словам, является переход от политики давления к серьезному и перспективному диалогу. Таким образом, почва для будущих переговоров сохраняется, несмотря на текущую неопределенность с их датой и форматом.