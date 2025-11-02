Ограбление Лувра: всплыли зловещие связи преступников — прошлое не отпускает

Парижская прокуратура раскрыла новые детали громкого дела об ограблении Лувра, произошедшего 19 октября. Как сообщила прокурор Парижа Лор Бекко, двое из задержанных по делу ранее уже были осуждены в рамках одного и того же уголовного дела о краже.

Фото: flickr.com by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лувр в Париже

Следы прошлого и связи между подозреваемыми

"Если мы сопоставим уголовное прошлое двух участников, о которых я говорила, то они во всяком случае были замешаны в одном и том же деле о краже, по которому они были осуждены в 2015 году в Париже", — заявила прокурор Лор Бекко в интервью радиостанции Franceinfo.

По её словам, оба подозреваемых имеют обширное криминальное прошлое. Один из них получил 11 обвинительных приговоров, большинство — за кражи при отягчающих обстоятельствах. Второй был осуждён примерно 15 раз, включая два случая аналогичных преступлений. При этом следствие считает, что по делу об ограблении Лувра остаётся неустановленным ещё как минимум один участник.

Бекко уточнила, что следователи продолжают работу, однако пока не могут подтвердить, удалось ли приблизиться к обнаружению украденных ювелирных изделий.

Ограбление, потрясшее Париж

Нападение на Лувр произошло ночью 19 октября. Группа преступников сумела проникнуть в музей и похитить девять экспонатов — тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам. Среди украденного оказалась и корона императрицы Евгении де Монтихо — супруги Наполеона III. Позже это украшение, хоть и в повреждённом виде, удалось вернуть в музей.

По предварительным оценкам, ущерб от преступления составил около 88 миллионов евро, что делает инцидент одним из крупнейших ограблений музея за последние десятилетия.

Проблемы безопасности музея

Через три дня после ограбления директор Лувра Лоранс Де Кар публично признала, что система безопасности музея нуждается в срочном обновлении.

"Инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации", — заявила Лоранс Де Кар 22 октября.

По её словам, сейчас ведётся оценка состояния охранных систем и планируется масштабная программа их модернизации, включая установку новых камер наблюдения, усиление контроля доступа и обновление программного обеспечения.

Ход следствия

На данный момент по делу об ограблении Лувра задержаны семь человек. Четверым из них предъявлены обвинения, трое отпущены на свободу. Следствие не исключает, что преступники могли воспользоваться внутренней информацией о режиме охраны музея, что позволило им действовать быстро и слаженно.

Расследование продолжается, и власти Франции обещают сделать всё возможное для возвращения оставшихся похищенных реликвий.