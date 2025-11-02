Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
2 миллиона лет назад: найден секрет древних людей, который всё меняет
Голливуд усмехнулся: как самые неловкие сцены принесли актёрам мировую известность
Не боль делает мышцы сильнее: главный секрет правильных силовых тренировок
Сияющая кожа без инъекций и роскоши: как добиться эффекта богатого лица дома
Паулина Андреева: откровенное признание о боли и росте на фоне слухов о воссоединении с Бондарчуком
Двигатели стали умнее, но не выносливее: как борьба за чистый воздух сократила срок службы ДВС
Космос умеет варить воду: астрофизики раскрыли тайну планет, где нет комет и льда
Выше только звёзды: какие отрасли лидируют по уровню зарплат
Когда батарея притворяется тёплой: простая хитрость спасёт от ледяных полов

Ограбление Лувра: всплыли зловещие связи преступников — прошлое не отпускает

3:07
Мир

Парижская прокуратура раскрыла новые детали громкого дела об ограблении Лувра, произошедшего 19 октября. Как сообщила прокурор Парижа Лор Бекко, двое из задержанных по делу ранее уже были осуждены в рамках одного и того же уголовного дела о краже.

Лувр в Париже
Фото: flickr.com by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лувр в Париже

Следы прошлого и связи между подозреваемыми

"Если мы сопоставим уголовное прошлое двух участников, о которых я говорила, то они во всяком случае были замешаны в одном и том же деле о краже, по которому они были осуждены в 2015 году в Париже", — заявила прокурор Лор Бекко в интервью радиостанции Franceinfo.

По её словам, оба подозреваемых имеют обширное криминальное прошлое. Один из них получил 11 обвинительных приговоров, большинство — за кражи при отягчающих обстоятельствах. Второй был осуждён примерно 15 раз, включая два случая аналогичных преступлений. При этом следствие считает, что по делу об ограблении Лувра остаётся неустановленным ещё как минимум один участник.

Бекко уточнила, что следователи продолжают работу, однако пока не могут подтвердить, удалось ли приблизиться к обнаружению украденных ювелирных изделий.

Ограбление, потрясшее Париж

Нападение на Лувр произошло ночью 19 октября. Группа преступников сумела проникнуть в музей и похитить девять экспонатов — тиары, серьги, ожерелья и броши, принадлежавшие французским королевам и императрицам. Среди украденного оказалась и корона императрицы Евгении де Монтихо — супруги Наполеона III. Позже это украшение, хоть и в повреждённом виде, удалось вернуть в музей.

По предварительным оценкам, ущерб от преступления составил около 88 миллионов евро, что делает инцидент одним из крупнейших ограблений музея за последние десятилетия.

Проблемы безопасности музея

Через три дня после ограбления директор Лувра Лоранс Де Кар публично признала, что система безопасности музея нуждается в срочном обновлении.

"Инфраструктура музея не обновлялась почти 40 лет и требует срочной модернизации", — заявила Лоранс Де Кар 22 октября.

По её словам, сейчас ведётся оценка состояния охранных систем и планируется масштабная программа их модернизации, включая установку новых камер наблюдения, усиление контроля доступа и обновление программного обеспечения.

Ход следствия

На данный момент по делу об ограблении Лувра задержаны семь человек. Четверым из них предъявлены обвинения, трое отпущены на свободу. Следствие не исключает, что преступники могли воспользоваться внутренней информацией о режиме охраны музея, что позволило им действовать быстро и слаженно.

Расследование продолжается, и власти Франции обещают сделать всё возможное для возвращения оставшихся похищенных реликвий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Шоу-бизнес
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Бизнес
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Голливуд усмехнулся: как самые неловкие сцены принесли актёрам мировую известность
Не боль делает мышцы сильнее: главный секрет правильных силовых тренировок
Сияющая кожа без инъекций и роскоши: как добиться эффекта богатого лица дома
Паулина Андреева: откровенное признание о боли и росте на фоне слухов о воссоединении с Бондарчуком
Двигатели стали умнее, но не выносливее: как борьба за чистый воздух сократила срок службы ДВС
Космос умеет варить воду: астрофизики раскрыли тайну планет, где нет комет и льда
Выше только звёзды: какие отрасли лидируют по уровню зарплат
Когда батарея притворяется тёплой: простая хитрость спасёт от ледяных полов
Этот фильм Бандерас запомнил на всю жизнь: советская драма о войне оказалась сильнее любого боевика
Обычный бульон оказался сильнее лекарств: почему куриный суп действительно лечит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.