3:31
Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление американского министра обороны Пита Хегсета о проведении антинаркотической операции США в Тихом океане.

Мария Захарова
Фото: mid.ru by Пресс-служба МИД России, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мария Захарова

По её мнению, Вашингтон пытается бороться с наркоторговлей за тысячи километров от своих границ, тогда как источник проблемы находится внутри самой страны.

"Корень бед — в самих США"

В своём Telegram-канале Захарова подчеркнула, что американские власти пытаются искать виновных за пределами страны, хотя кризис, связанный с наркотиками, — их собственное порождение.

"Корень бед с наркотиками в США — в самих США… Источник и причина этой заразы — не в Каракасе, она в Вашингтоне", — написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что под предлогом "антинаркотической миссии" американские военные проводят операции далеко за пределами национальной юрисдикции. Однако, по её словам, реальные причины наркозависимости американского общества кроются не в Латинской Америке, а в ошибках внутренней политики самих США.

Фармацевтический след

Захарова напомнила, что действующая в США система здравоохранения, выстроенная под влиянием крупных фармацевтических компаний, стала одной из причин эпидемии зависимости. Врачи, заключившие контракты с производителями лекарств, часто назначают пациентам не терапевтическое лечение, а сильнодействующие обезболивающие опиоидного ряда. Эти препараты формируют зависимость и фактически превращают людей в легальных наркоманов.

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), только в 2024 году от передозировки опиоидов в США умерло более 80 тысяч человек. Многие эксперты связывают начало кризиса с агрессивной рекламой рецептурных анальгетиков в 1990-х, когда компании обещали "безопасное избавление от боли".

Антинаркотическая операция Пентагона

Ранее министр обороны США Пит Хегсет сообщил о проведении трёх точечных ударов по судам, предположительно связанных с контрабандой наркотиков, в восточной части Тихого океана. В результате операции были уничтожены 14 человек, а один выживший передан мексиканским властям. По словам Хегсета, действия военных направлены на "подрыв инфраструктуры международного наркобизнеса".

Однако Москва усомнилась в реальных целях этой миссии. Российская сторона считает, что под видом борьбы с наркоторговлей США укрепляют военное присутствие в регионе и пытаются демонстрировать силу вблизи территорий, не представляющих прямой угрозы американской безопасности.

Контекст и последствия

Заявление Захаровой прозвучало на фоне роста напряжённости между Вашингтоном и Каракасом. США обвиняют Венесуэлу в содействии наркокартелям, тогда как Каракас утверждает, что именно американская политика спроса на наркотики стимулирует производство и контрабанду в Латинской Америке.

Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация отражает более глубокую проблему: США борются с последствиями, но не устраняют причины — зависимость населения от рецептурных препаратов и недостатки медицинской системы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
