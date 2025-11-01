Политический абсурд: Обама предупреждает — теперь каждый день как Хэллоуин при Трампе

Бывший президент США Барак Обама резко высказался в адрес действующего американского лидера Дональда Трампа, заявив, что страна при его администрации движется в неправильном направлении.

По словам Обамы, жизнь простых американцев становится всё тяжелее, в то время как ближайшее окружение Трампа продолжает богатеть.

Обама обвинил Трампа в манипуляции общественным вниманием

Выступая на митинге в штате Нью-Джерси в поддержку демократического кандидата в губернаторы, Обама заявил, что нынешний президент использует интернет-мемы и провокационные видео, чтобы отвлечь внимание граждан от реальных проблем — роста цен, падения доходов и ухудшения уровня жизни.

"Вся чушь, которую мы видим в новостях ежедневно… Всё это нужно, чтобы отвлечь вас от того, что ваша ситуация не улучшилась", — сказал бывший президент США Барак Обама в ходе выступления в штате Нью-Джерси в поддержку демократического кандидата в губернаторы.

Речь идёт о недавнем инциденте, когда Трамп опубликовал в своей соцсети видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. На нём он изображён в короне, сбрасывающим грязь на протестующих с истребителя. Видео вызвало широкий резонанс в США и появилось на фоне массовых акций под лозунгом No Kings, участники которых выступали против усиления президентской власти.

"Каждый день — как Хэллоуин"

Обама подчеркнул, что ситуация в стране достигла уровня политического абсурда.

"Теперь каждый день — будто Хэллоуин. Но есть только розыгрыши без конфет. Не то что мы не предвидели это. Но я признаю, это хуже, чем я ожидал", — добавил Обама.

Он напомнил, что ещё во время прошлых выборов предупреждал избирателей о последствиях прихода Трампа к власти, но даже он не ожидал, что всё будет "настолько плохо".

По мнению экс-президента, американцы голосовали за Трампа, надеясь на экономические перемены, однако в итоге разрыв между богатыми и бедными только увеличился.

Критика внутренней политики

Обама также обвинил Трампа в злоупотреблении властью. По его словам, президент использует Министерство юстиции как инструмент против политических оппонентов и применяет армию для "борьбы с несуществующими угрозами" в американских городах.

Кроме того, бывший глава Белого дома выразил тревогу по поводу состояния системы здравоохранения. Он предостерёг, что из-за решений нынешней администрации стоимость медицинских услуг и страховых полисов может вырасти в два-три раза.

Реакция общественности и политиков

Выступление Обамы вызвало оживлённую реакцию среди демократов, которые восприняли его слова как призыв к мобилизации перед новыми выборами. Республиканцы, напротив, назвали выступление "политическим шоу" и попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем Демократической партии.

Между тем аналитики отмечают, что столкновение между двумя фигурами — Трампом и Обамой — вновь обостряет политическое разделение в США, где борьба между "трампистами" и либералами стала частью повседневной жизни.

Сейчас, когда рейтинг действующего президента падает, а предвыборная гонка набирает обороты, подобные высказывания Обамы могут стать одним из ключевых моментов в политическом сезоне 2025 года.