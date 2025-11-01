Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Общий язык кожи и кишечника: как один ген запускает воспаление в двух органах
Захарова раскрыла истинную цель антинаркотической операции США в Тихом океане: вот где корень бед
Политический абсурд: Обама предупреждает — теперь каждый день как Хэллоуин при Трампе
УАЗ открывает новые горизонты: китайский пикап теперь официально российской сборки
Именитые бренды теряют блеск: названы машины, которые чаще всего ломаются в 2025 году
BYD бьёт собственные рекорды: как китайский гигант обошёл Tesla по продажам за месяц
Сухость, раздражение или блеск: кожа говорит с вами — научитесь её слушать
Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие
Забудьте о питбулях: настоящая угроза весит 2 килограмма и живёт в сумке

Тайны Лувра: украденные сокровища могли покинуть Францию — но надежда их вернуть остаётся

3:23
Мир

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что похищенные из парижского Лувра драгоценности, вероятно, уже могли покинуть страну. Однако министр выразил уверенность, что французским властям всё же удастся вернуть уникальные экспонаты, стоимость которых оценивается почти в 88 миллионов евро.

Лувр в Париже
Фото: flickr.com by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лувр в Париже

Украшения, исчезнувшие из сердца Парижа

Ограбление произошло 19 октября и стало одним из самых дерзких преступлений в истории музея. Неизвестные пробрались в хранилище, где находились редкие ювелирные украшения французских королев и императриц. Преступники вынесли девять предметов — среди них были тиары, броши, ожерелья и серьги XIX века. Позже удалось обнаружить лишь один артефакт — повреждённую корону императрицы Евгении де Монтихо.

"Есть несколько версий относительно драгоценностей, включая вероятность того, что они уже были проданы за границу. Но я по-прежнему уверен, что их можно вернуть", — заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в беседе с изданием Parisien.

След через даркнет

О подробностях попытки вернуть похищенные реликвии рассказал глава израильской охранной компании CGI Group Цвик Наве. По его словам, грабители якобы пытались продать украшения через даркнет, обратившись напрямую к его фирме. Сотрудники компании немедленно сообщили о подозрительном предложении французским правоохранителям. Однако, как уточнил Наве, из-за бюрократических проволочек операция по возврату ценностей провалилась — преступники успели скрыться.

Расследование и первые задержания

По данным прокуратуры Парижа, полиция уже арестовала семерых подозреваемых. Четверым предъявлены обвинения, трое отпущены после допросов. При этом Нуньес отметил, что расследование будет долгим и не стоит ожидать быстрых результатов. Министр также подчеркнул, что искать "иностранный след" нет смысла, поскольку подобные преступления совершаются международными криминальными сетями по всему миру.

Уязвимость Лувра

После инцидента директор музея Лоранс Де Кар признала, что система безопасности Лувра нуждается в капитальном обновлении. Инфраструктура музея, по её словам, не модернизировалась почти сорок лет. Эксперты отмечают, что кража столь ценных экспонатов стала тревожным сигналом не только для французских культурных учреждений, но и для всех европейских музеев, где хранятся редкие исторические артефакты.

Что дальше

Следствие рассматривает несколько версий — от внутренней утечки до участия международных посредников в перепродаже драгоценностей. По оценкам специалистов по антиквариату, такие изделия редко попадают на открытый рынок: чаще их переплавляют, чтобы скрыть происхождение, либо реализуют частным коллекционерам через закрытые сделки.

Французские власти рассчитывают на международное сотрудничество с Интерполом и партнёрами в Израиле, Германии и Швейцарии. В Париже уверены, что возвращение похищенных реликвий — вопрос времени, хотя процесс может растянуться на годы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Происшествия
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Подмосковье на страже: медведи подошли к городам, охотники предупреждают о риске
Домашние животные
Подмосковье на страже: медведи подошли к городам, охотники предупреждают о риске
Новый тренд в интерьере, о котором шепчутся дизайнеры: кухня которая не выйдет из моды десятилетиями
Недвижимость
Новый тренд в интерьере, о котором шепчутся дизайнеры: кухня которая не выйдет из моды десятилетиями
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Hyundai молчит — конвейер замирает: сборка Solaris в Петербурге ждёт вердикт из Сеула
Hyundai молчит — конвейер замирает: сборка Solaris в Петербурге ждёт вердикт из Сеула
Последние материалы
Общий язык кожи и кишечника: как один ген запускает воспаление в двух органах
Захарова раскрыла истинную цель антинаркотической операции США в Тихом океане: вот где корень бед
Политический абсурд: Обама предупреждает — теперь каждый день как Хэллоуин при Трампе
УАЗ открывает новые горизонты: китайский пикап теперь официально российской сборки
Именитые бренды теряют блеск: названы машины, которые чаще всего ломаются в 2025 году
BYD бьёт собственные рекорды: как китайский гигант обошёл Tesla по продажам за месяц
Тайны Лувра: украденные сокровища могли покинуть Францию — но надежда их вернуть остаётся
Сухость, раздражение или блеск: кожа говорит с вами — научитесь её слушать
Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие
Забудьте о питбулях: настоящая угроза весит 2 килограмма и живёт в сумке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.