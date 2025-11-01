Тайны Лувра: украденные сокровища могли покинуть Францию — но надежда их вернуть остаётся

Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что похищенные из парижского Лувра драгоценности, вероятно, уже могли покинуть страну. Однако министр выразил уверенность, что французским властям всё же удастся вернуть уникальные экспонаты, стоимость которых оценивается почти в 88 миллионов евро.

Фото: flickr.com by Rutger van der Maar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лувр в Париже

Украшения, исчезнувшие из сердца Парижа

Ограбление произошло 19 октября и стало одним из самых дерзких преступлений в истории музея. Неизвестные пробрались в хранилище, где находились редкие ювелирные украшения французских королев и императриц. Преступники вынесли девять предметов — среди них были тиары, броши, ожерелья и серьги XIX века. Позже удалось обнаружить лишь один артефакт — повреждённую корону императрицы Евгении де Монтихо.

"Есть несколько версий относительно драгоценностей, включая вероятность того, что они уже были проданы за границу. Но я по-прежнему уверен, что их можно вернуть", — заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в беседе с изданием Parisien.

След через даркнет

О подробностях попытки вернуть похищенные реликвии рассказал глава израильской охранной компании CGI Group Цвик Наве. По его словам, грабители якобы пытались продать украшения через даркнет, обратившись напрямую к его фирме. Сотрудники компании немедленно сообщили о подозрительном предложении французским правоохранителям. Однако, как уточнил Наве, из-за бюрократических проволочек операция по возврату ценностей провалилась — преступники успели скрыться.

Расследование и первые задержания

По данным прокуратуры Парижа, полиция уже арестовала семерых подозреваемых. Четверым предъявлены обвинения, трое отпущены после допросов. При этом Нуньес отметил, что расследование будет долгим и не стоит ожидать быстрых результатов. Министр также подчеркнул, что искать "иностранный след" нет смысла, поскольку подобные преступления совершаются международными криминальными сетями по всему миру.

Уязвимость Лувра

После инцидента директор музея Лоранс Де Кар признала, что система безопасности Лувра нуждается в капитальном обновлении. Инфраструктура музея, по её словам, не модернизировалась почти сорок лет. Эксперты отмечают, что кража столь ценных экспонатов стала тревожным сигналом не только для французских культурных учреждений, но и для всех европейских музеев, где хранятся редкие исторические артефакты.

Что дальше

Следствие рассматривает несколько версий — от внутренней утечки до участия международных посредников в перепродаже драгоценностей. По оценкам специалистов по антиквариату, такие изделия редко попадают на открытый рынок: чаще их переплавляют, чтобы скрыть происхождение, либо реализуют частным коллекционерам через закрытые сделки.

Французские власти рассчитывают на международное сотрудничество с Интерполом и партнёрами в Израиле, Германии и Швейцарии. В Париже уверены, что возвращение похищенных реликвий — вопрос времени, хотя процесс может растянуться на годы.