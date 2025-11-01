Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Захарова раскрыла истинную цель антинаркотической операции США в Тихом океане: вот где корень бед
Политический абсурд: Обама предупреждает — теперь каждый день как Хэллоуин при Трампе
УАЗ открывает новые горизонты: китайский пикап теперь официально российской сборки
Именитые бренды теряют блеск: названы машины, которые чаще всего ломаются в 2025 году
BYD бьёт собственные рекорды: как китайский гигант обошёл Tesla по продажам за месяц
Тайны Лувра: украденные сокровища могли покинуть Францию — но надежда их вернуть остаётся
Сухость, раздражение или блеск: кожа говорит с вами — научитесь её слушать
Забудьте о питбулях: настоящая угроза весит 2 килограмма и живёт в сумке
Золотистые пирожки с тыквой и луком: постное чудо, от которого невозможно отказаться

Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие

2:09
Мир

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил власти Нигерии в бездействии перед насилием против христиан и пообещал прекратить американскую помощь, если ситуация не изменится.

Президент США Дональд Трамп
Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп

Он также допустил возможность военного вмешательства, поручив Пентагону подготовить варианты действий — заявление появилось в его сообщении в соцсети Truth Social.

Что произошло

По словам Трампа, ряд атак на христиан в Нигерии якобы терпим местными властями, и это недопустимо с точки зрения Вашингтона. В случае продолжения подобных инцидентов президент грозит полным прекращением помощи и даже вводом военных сил с целью "уничтожить террористов". Угроза прозвучала жёстко и без обиняков, что усилило внимание международной общественности к кризису в регионе.

Реакция и возможные последствия

Такое заявление может усилить напряжённость между США и Нигерией, даже если на практике прямой военной операции не последует. Возможны дипломатические шаги: сокращение программ помощи, визовые ограничения и ужесточение санкций против отдельных лиц или структур. Экономические и гуманитарные проекты, финансируемые Вашингтоном, окажутся под угрозой — это бьёт в первую очередь по гражданским инициативам и уязвимым группам.

"это будет жестко, быстро и ловко", — заявил президент США Дональд Трамп.

Какие сценарии реалистичны

  1. Дипломатическое давление и свертывание программ помощи — самый вероятный и быстрый шаг.

  2. Секторная изоляция: санкции против отдельных чиновников или групп.

  3. Военная опция — маловероятна из-за сложной логистики и рисков эскалации, но её упоминание служит инструментом давления.

Почему это важно

Риторика лидеров крупных держав влияет на региональную безопасность и на работу гуманитарных организаций. Любое сокращение помощи может ухудшить положение мирных жителей и подорвать усилия по борьбе с насилием и бедностью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Триллионы океанов в одной точке: открытие, которое заставило пересмотреть происхождение галактик
Наука и техника
Триллионы океанов в одной точке: открытие, которое заставило пересмотреть происхождение галактик
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Наука и техника
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Hyundai молчит — конвейер замирает: сборка Solaris в Петербурге ждёт вердикт из Сеула
Hyundai молчит — конвейер замирает: сборка Solaris в Петербурге ждёт вердикт из Сеула
Последние материалы
Общий язык кожи и кишечника: как один ген запускает воспаление в двух органах
Захарова раскрыла истинную цель антинаркотической операции США в Тихом океане: вот где корень бед
Политический абсурд: Обама предупреждает — теперь каждый день как Хэллоуин при Трампе
УАЗ открывает новые горизонты: китайский пикап теперь официально российской сборки
Именитые бренды теряют блеск: названы машины, которые чаще всего ломаются в 2025 году
BYD бьёт собственные рекорды: как китайский гигант обошёл Tesla по продажам за месяц
Тайны Лувра: украденные сокровища могли покинуть Францию — но надежда их вернуть остаётся
Сухость, раздражение или блеск: кожа говорит с вами — научитесь её слушать
Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие
Забудьте о питбулях: настоящая угроза весит 2 килограмма и живёт в сумке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.