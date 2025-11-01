Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие

2:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил власти Нигерии в бездействии перед насилием против христиан и пообещал прекратить американскую помощь, если ситуация не изменится.

Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп

Он также допустил возможность военного вмешательства, поручив Пентагону подготовить варианты действий — заявление появилось в его сообщении в соцсети Truth Social.

Что произошло

По словам Трампа, ряд атак на христиан в Нигерии якобы терпим местными властями, и это недопустимо с точки зрения Вашингтона. В случае продолжения подобных инцидентов президент грозит полным прекращением помощи и даже вводом военных сил с целью "уничтожить террористов". Угроза прозвучала жёстко и без обиняков, что усилило внимание международной общественности к кризису в регионе.

Реакция и возможные последствия

Такое заявление может усилить напряжённость между США и Нигерией, даже если на практике прямой военной операции не последует. Возможны дипломатические шаги: сокращение программ помощи, визовые ограничения и ужесточение санкций против отдельных лиц или структур. Экономические и гуманитарные проекты, финансируемые Вашингтоном, окажутся под угрозой — это бьёт в первую очередь по гражданским инициативам и уязвимым группам.

"это будет жестко, быстро и ловко", — заявил президент США Дональд Трамп.

Какие сценарии реалистичны

Дипломатическое давление и свертывание программ помощи — самый вероятный и быстрый шаг. Секторная изоляция: санкции против отдельных чиновников или групп. Военная опция — маловероятна из-за сложной логистики и рисков эскалации, но её упоминание служит инструментом давления.

Почему это важно

Риторика лидеров крупных держав влияет на региональную безопасность и на работу гуманитарных организаций. Любое сокращение помощи может ухудшить положение мирных жителей и подорвать усилия по борьбе с насилием и бедностью.