Китай не поддерживает линию Запада и действует исключительно в своих национальных интересах, сохраняя тесное сотрудничество с Россией. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Александр Михайлов.
Ранее газета The Economist со ссылкой на главу европейской дипломатии Каю Каллас сообщила, что Китаю невыгодно завершение российско-украинского конфликта, так как после этого Соединенные Штаты перенаправят внимание на Пекин.
По словам Михайлова, переговоры лидеров Китая и США, о которых говорила Каллас, не имели отношения к украинскому конфликту. Эксперт отметил, что глава европейской дипломатии попыталась использовать встречу Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина как информационный повод для продвижения антироссийских тезисов.
"Кайя Каллас своими заявлениями хочет внести клин между векторами внешней политики России и Китая. Она увидела, что Трамп встретился с председателем Си, и решила продвигать идею о том, что США и Китай имеют общие геополитические намерения. Это выгодно Евросоюзу, который стремится использовать встречу лидеров Китая и США, чтобы посеять разногласия между Москвой и Пекином", — подчеркнул Михайлов.
Он отметил, что Китай, напротив, является для России стратегическим партнером. По словам эксперта, сотрудничество двух стран охватывает торговую, экономическую и военно-политическую сферы, что делает эти отношения устойчивыми даже в условиях санкционного давления.
"Китай помогает России вести нормальную торговлю, несмотря на санкции, и не реагирует на призывы США отказаться от контактов с Москвой. Он внимательно слушает всех, но действует так, как велят его национальные интересы. Для Китая жизненно важно поддерживать торговые и энергетические связи с Россией, чтобы обеспечивать собственную промышленность и экономику", — заключил Михайлов.
