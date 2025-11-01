Независимый курс: почему Китай не идет на поводу у Запада

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Китай не поддерживает линию Запада и действует исключительно в своих национальных интересах, сохраняя тесное сотрудничество с Россией. Об этом Pravda.Ru заявил военный эксперт Александр Михайлов.

Флаг США и Китай
Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг США и Китай

Ранее газета The Economist со ссылкой на главу европейской дипломатии Каю Каллас сообщила, что Китаю невыгодно завершение российско-украинского конфликта, так как после этого Соединенные Штаты перенаправят внимание на Пекин.

По словам Михайлова, переговоры лидеров Китая и США, о которых говорила Каллас, не имели отношения к украинскому конфликту. Эксперт отметил, что глава европейской дипломатии попыталась использовать встречу Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина как информационный повод для продвижения антироссийских тезисов.

"Кайя Каллас своими заявлениями хочет внести клин между векторами внешней политики России и Китая. Она увидела, что Трамп встретился с председателем Си, и решила продвигать идею о том, что США и Китай имеют общие геополитические намерения. Это выгодно Евросоюзу, который стремится использовать встречу лидеров Китая и США, чтобы посеять разногласия между Москвой и Пекином", — подчеркнул Михайлов.

Он отметил, что Китай, напротив, является для России стратегическим партнером. По словам эксперта, сотрудничество двух стран охватывает торговую, экономическую и военно-политическую сферы, что делает эти отношения устойчивыми даже в условиях санкционного давления.

"Китай помогает России вести нормальную торговлю, несмотря на санкции, и не реагирует на призывы США отказаться от контактов с Москвой. Он внимательно слушает всех, но действует так, как велят его национальные интересы. Для Китая жизненно важно поддерживать торговые и энергетические связи с Россией, чтобы обеспечивать собственную промышленность и экономику", — заключил Михайлов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
